Serdar Dursun: 2 puanımız çalındı

Kocaelispor, Trendyol Süper Lig’in 12. haftasında 9 Kasım Pazar günü evinde oynayacağı Galatasaray maçının hazırlıklarına devam etti. Hafta başında hazırlıklarına başlayan Körfez ekibinde tedavi için ülkesine dönen golcü oyuncu Bruno Petkovic ve Rigoberto Rivas antrenmanda yer almadı. Tedavisi süren Massadio Haidara bugün takımla çalışmalara başlarken, Serdar Dursun da kontrollü olarak çalışmalarda yerini aldı.

Serdar Dursun, idman öncesinde de basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Başakşehir maçında kafasına aldığı darbeyle ilgili olarak Dursun, "Sağlık durumum gayet iyi. O gün talihsiz bir an yaşadık. Teknik ekip ve sağlık ekibi çok iyi ilgilendiler. Birkaç gündür tedavi oluyorum. Korkunç bir andı ama yaşıyoruz, sıkıntı yok" dedi.

"2 PUANIMIZ ÇALINDI"

Başakşehir maçına da değinen ve hakemin yönetimini eleştiren deneyimli futbolcu, "İlk yarı gayet iyi oynadık bence, çok büyük pozisyonlarımız vardı. Mutlaka atmamız lazımdı. 1-0’ın öne geçseydik, 2-1 veya 3-1 kazanırdık. Rahat bir galibiyet olurdu. İkinci yarı biraz pasif oynadık diyebilirim. Başakşehir değişiklik yaptı, direksiyonu ele aldı. Ama çok pozisyona giremediler. Maç tam 0-0 bitecekken o anda da hissetmiştim. Bence penaltı değil, yüzde 100 hakem hatası var. VAR’a neden gidilmedi bilmiyorum. Böyle pozisyonlar kritik. Dakika 90, maç 0-0, istediğin kadar emin ol. Git VAR’a bak, doğru mu değil mi diye. Ne yazık ki ucuz bir penaltıyla 2 puanımız çalındı diyebilirim. Çünkü emek veriyoruz. Büyük bir camiayız ve bir maç için o kadar hazırlanıyoruz. Böyle kritik anlarda hakemlerimiz gitsin bir baksın yani. Maç 0-0 bitecekti. Gereksiz bir penaltıyla 1 puanımız gitti. Üzüldük. Bunların aslında konuşulmaması lazım. Çünkü futbolun dili her yerde aynı. Bazen hakemlerimiz yerde biraz fazla yatarsan ona göre düdük çalabiliyorlar. Bazen oyuncuya ve takıma göre düdük çalınıyor. Bazı oyuncular bilerek kendini yere atıyor. Hakem de o anda yanlış tercihte bulunabiliyor. Bu ülkede hakemlik de gerçekten çok zor. Benim pozisyonda talihsiz bir an oldu. Ben topu uzaklaştırırken rakip, arkadan geldi vurdu. Hakemin o an yüzde yüz faul olduğunu görmesi gerekirdi" şeklinde konuştu.