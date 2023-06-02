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Serdar Dursun'a Avrupa'dan iki talip

Fenerbahçe'nin 31 yaşındaki forveti Serdar Dursun'a Avrupa kulüplerinin ilgisi sürüyor. Golcü oyuncuya son olarak Macaristan’nın Ferencvaroş kulübü ile Almanya’dan Darmstadt talip oldu

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  • Serdar Dursun'a Avrupa yolcusu

    Ligde son haftaya girilirken Fenerbahçe'de transfer hareketliliği sürüyor. 
  • Serdar Dursun'a Avrupa yolcusu

    Fenerbahçe yeni sezon planlamasını oluştururken, takımdan ayrılacak isimlerde netleşiyor.
  • Serdar Dursun'a Avrupa yolcusu

    Fenerbahçe'nin golcü oyuncusu Serdar Dursun'a Avrupa ilgisi sürerken, Ferencvaroş ve Darmstadt kulüplerinin, sarı-lacivertli ekibin kapısını çalacağı öğrenildi.
  • Serdar Dursun'a Avrupa yolcusu

    Macaristan Ligi’nin şampiyonu Ferençvaroş, Serdar Dursun'dan Avrupa Kupaları’nda faydalanmak istiyor.
  • Serdar Dursun'a Avrupa yolcusu

    Öte yandan Bundesliga’ya yükselmesi sebebiyle bütçesini rahatlatan Darmstadt'ın da eski golcüsünü yeniden kadrosuna katmak istediği kaydedildi.
  • Serdar Dursun'a Avrupa yolcusu

    Serdar'ın henüz kararını vermediği, gelen teklifleri değerlendireceği ifade ediliyor.
  • Serdar Dursun'a Avrupa yolcusu

    Geçtiğimiz sezon Fenerbahçe ile sözleşme imzalayan Serdar Dursun, sarı lacivertli formayla ilk yılında 37 maçta 15 gol, 3 asistlik performans sergiledi. 
  • Serdar Dursun'a Avrupa yolcusu

    Bu sezon 25 maçta forma giyen golcü futbolcu, 4 gol atıp, 5 asist yaptı.
  • Serdar Dursun'a Avrupa yolcusu

    Jorge Jesus yönetiminde sadece 7 kez ilk 11’de başlayan Serdar Dursun’un, önümüzdeki günlerde Fenerbahçe'deki geleceği hakkında karar vereceği öğrenildi. 
  • Serdar Dursun'a Avrupa yolcusu

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