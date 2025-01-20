Serdar Ortaç: Ben karımı öpmedim, beni boşadı
Serdar Ortaç, önceki akşam Maslak'ta bir mekânda sahne aldı. Ünlü şarkıcı, biten evliliği hakkında ilginç açıklamada bulundu
Serdar Ortaç ile İrlandalı model Chloe Loughnan 2014'te evlenip 2019'da boşandı. Sık sık eski eşi hakkında konuşan Ortaç, biten evliliği ile ilgili yeni bir açıklama daha yaptı.
Maslak'ta bir mekânda sahne alan Ortaç, "Ben karımı öpmedim, boşadı beni. Ne olur karılarınızı öpün! Evlilik akıl hastası işi. Bazen kıskanıyorum ama gerçekten akıl işi değil" ifadelerini kullandı.
Şarkıcı ayrıca, sağlık sorunlarından da bahsederek; "Hastaneye gittim, şekerim 500 çıktı. Ben ölsem kim yapacak bu şarkıları? Artık hayatımda ne alkol var ne sigara" dedi.