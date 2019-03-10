Basın danışmanı ve menajeri ile birlikte bir kafede toplantı yapan Ortaç, toplantı sonrası muhabirlerin sorularını yanıtladı.

Chloe Ortaç, "Youtube kanalı açıyorum. Onun için toplantı yaptık, sürprizler çok yakın." dedi. Kanalında hayatının her anının olacağını söyleyen Chloe Ortaç çekimlerini de kendi evinden yapacağını söyledi.