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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Serdar Topraktepe’den 4 değişiklik! - Beşiktaş Haberleri

        Serdar Topraktepe’den 4 değişiklik!

        Beşiktaş Teknik Sorumlusu Serdar Topraktepe, MKE Ankaragücü karşısında Süper Lig'de oynadıkları Samsunspor maçının 11'ine göre 4 değişiklik yaptı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 19.04.2024 - 20:40 Güncelleme: 19.04.2024 - 20:40
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        Serdar Topraktepe'den 4 değişiklik!
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        Trendyol Süper Lig’in 33. haftasında Beşiktaş, sahasında MKE Ankaragücü ile karşı karşıya geliyor. Siyah-beyazlılarda Teknik Sorumlu Serdar Toprakte, MKE Ankaragücü mücadelesine Samsunspor müsabakasının 11’ine göre 4 değişiklikle sahaya çıktı.

        Topraktepe, Mert Günok, Omar Colley, Bahtiyar Zaynutdinov ve Semih Kılıçsoy yerine Ersin Destanoğlu, Joe Worrall, Emrecan Terzi ve Al Musrati’ye görev verdi.

        Siyah-beyazlılar, MKE Ankaragücü karşına şu 11 ile çıktı:

        “Ersin Destanoğlu, Jonas Svensson, Joe Worrall, Necip Uysal, Emrecan Terzi, Gedson Fernandes, Al Musrati, Rachid Ghezzal, Ernest Muçi, Milot Rashica ve Jakson Muleka.”

        Siyah-beyazlılarda Utku Yuvakuran, Tayyip Talha Sanuç, Cenk Tosun, Vincent Aboubakar, Daniel Amartey, Alex Chamberlain, Demir Ege Tıknaz, Emrecan Uzunhan, Fahri Kerim Ay ve Mustafa Hekimoğlu ise maça yedek kulübesinde başladı.

        Beşiktaş’ta sakatlığı bulunan Ante Rebic, Amir Hadziahmetovic, Bahtiyar Zaynutdinov, Onur Bulut, Salih Uçan, Semih Kılıçsoy, Mert Günok, Tayfur Bingöl, Omar Colley ve Arthur Masuaku ise kadroda yer almıyor.

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