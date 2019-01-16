Bursa'nın Orhangazi ilçesinde doğuştan solunum yetmezliği ve serebral palsi hastalığı ile mücadele eden 11 yaşındaki Arda Yolcu, ihtiyaç duyduğu solunum cihazına kavuştu.
Yalova'da özel bir hastanede 3,5 ay tedavi gören ve solunum cihazı için sıra bekleyen Arda için Orhangazi Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından başlatılan kampanya ile tedavide ihtiyaç duyulan ilaçları alındı.
Yatağa mahkum halde yaşamını sürdüren Arda'nın tedavisini evinde sürdürebilmesi için ihtiyaç duyulan solunum cihazı da Sosyal Güvenlik Kurumu ( SGK) tarafından temin edildi. Arda, Orhangazi'deki evine getirildi.
Orhangazi Kaymakamı Dr. Yalçın Yılmaz, beraberinde SGK İlçe Müdürü Muzaffer Yurdakul, Sosyal Hizmetler İlçe Müdürü Mehmet Eren Al ve Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Orhangazi Müdürü Oğuz Üçöz ile tedavisi evde devam eden Arda Yolcu ve ailesini ziyaret etti.
TEDAVİSİNE EVİNDE DEVAM EDİLECEK
Kaymakam Yılmaz, Arda'nın durumuyla ilgili annesi Alev Yolcu'dan bilgi aldı. Anne Yolcu, tedavilerinin bir süre hastanede yoğun bakım servisinde devam ettiğini anımsatarak şöyle devam etti: "O dönemde bir solunum cihazına ihtiyacımız vardı ancak SGK, sıra olduğunu, bize daha sonra sıra geleceğini belirtti. Bu konuda Kaymakamlığımız bize yardımcı oldu ve cihazımıza daha erken kavuştuk. Çocuğum serebral palsi hastası. 2 ay boyunca yoğun bakımdaydı ama şimdi durumu iyi. Eve getirdik ve tedavisini evimizde sürdüreceğiz. Bize destek olan Kaymakamlık ve SGK başta olmak üzere yardımlarını esirgemeyen tüm vatandaşlarımıza teşekkürlerimi sunuyorum."
Kaymakam Yılmaz ise Arda için başlatılan kampanya ile 32 bin 401 lira yardım toplandığını dile getirerek bu yardımlarla Arda'nın ihtiyaç duyduğu ilaç ve tıbbi gereçlerin temin edileceğini kaydetti.
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