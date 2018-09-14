Sered - Zemplin Michalovce maçı istatistikleri

Slovakya Süper Lig maçında Sered ile Zemplin Michalovce, 15 Eylül 2018 Cumartesi günü karşı karşıya gelecek. Mücadelenin başlama saati 20:00. 7 puanlı Sered 8. sırada bulunuyor, Zemplin Michalovce 4 puana sahip ve 12. sırada. Sered, son 5 maçında 1 galibiyet, 0 beraberlik ve 4 yenilgilik form durumunda. Zemplin Michalovce, geride kalan 5 maçta 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 0 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'da 492 kodlu maçı oynayanlar; Sered galibiyet oranı 1.90, beraberlik oranı 3.00, Zemplin Michalovce galibiyet oranı 2.90.

Sered önceki hafta Partizan Bardejov mücadelesinde 3-2 yenildi.

Zemplin Michalovce, SFM Senec karşılaşmaında 2-0 kazandı.

Sered, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 2 galibiyet, 0 beraberlik, 1 mağlubiyet aldı. Sered, kendi sahasında 5 gol attı, 3 gol yedi.

Zemplin Michalovce ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 0 galibiyet, 0 beraberlik, 3 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Zemplin Michalovce, 1 gol atarken 9 gol yedi.

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