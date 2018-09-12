Serena Williams tartışması: Hakemler kadın tenisçilere haksızlık mı yapıyor?
ABD Açık finalinde yaşanan tartışma kadın tenisçilere hakemler tarafından ayrımcılık yapılıp yapılmadığı sorusunu tartışmaya açtı. BBC Reality Check Ekibi, kadın ve erkek tenisçilere verilen cezaları inceleyerek soruya yanıt aradı.
12.09.2018 - 09:15 | Güncelleme:
ABD Açık finalinde yaşanan tartışma kadın tenisçilere hakemler tarafından ayrımcılık yapılıp yapılmadığı sorusunu tartışmaya açtı.
Hakem Carlos Ramos Serena Williams'a üç ihlalden ötürü ceza verdi ve Williams ayrıca 17 bin dolar para cezasına çarptırıldı.
Williams hakeme yalancı dedi ve maç bittikten sonra da cinsiyetçilik suçlaması yöneltti.
Uluslararası Tenis Federasyonu (ITF) hakemin kurallara uygun hareket ettiğini söyledi ve "maç boyunca profesyonelce hareket ettiğini" açıkladıkları savundu.
Kadınlar Tenis Birliği (WTA) Başkanı Steve Simon ise Williams'a ayrımcılık yapıldığını söyledi:
"WTA kadın ve erkek tenisçilerin duygularını ifade etmelerine gösteren toleranslar arasında farklılık olmaması gerektiğini düşünür. WTA bütün tenisçilerin eşit muamele görmesi gerektiğini savunur. Burada bunun yapıldığına inanmıyoruz."
Peki veriler ne gösteriyor? Teniste cinsiyetçilik var mı?
Tartışmadaki ana soru, hakemlerin kuralları kadın ve erkek oyunculara aynı sıkılıkta uygulayıp uygulamadığı ve bu konuyla ilgili resmi bir veri bulunmuyor.
Fakat kadın ve erkek tenisçilerin kuralları ihlal ettikleri gerekçesiyle ne sıklıkta cezalandırıldıkları hakkında veriler var.
Tenis maçları sırasında hakemler ilk ihlalde uyarı, ikincisinde puan silme, üçüncüsünde ise seti hükmen kaybetme cezası verebiliyor.
İhlallere genellikle hakem ve Grand Slam Komitesi tarafından verilen para cezası eşlik ediyor.
Kurallar ne diyor?
ITF Grand Slam kurallarına göre sözlü taciz "hakeme, rakibe, sponsora, izleyiciye veya başka bir kişiye dürüst olmadığını ima eden, küçük düşürücü veya hakaret içeren söz söyleme" olarak tanımlanıyor.
Raket veya diğer ekipmanlara kasıtlı olarak zarar vermek de yasak. Oyuncuların ısınma da dahil olmak üzere maç sırasında koçlarından herhangi bir şekilde taktik almasına izin verilmiyor.
Veriler ne gösteriyor?
2018'deki Grand Slamlerde erkeklere kadınlardan daha fazla ceza verildi.
Elimizde hakemlerin erkek tenisçilerin öfke patlamalarını cezasız bırakırken kadınlara ceza verdiğiyle ilgili bir veri yok.
2018'deki Avustralya Açık, Fransa Açık, Wimbledon ve ABD Açık'ta erkeklere 85 ceza verildi. Bunların
33'ü raket veya ekipmana zarar,
16'sı edepsiz sözler,
16'sı sportmenliğe aykırı hareketler,
9'u koçtan taktik alma,
2'si ilk turda pes etme,
7'si zamanlamayla ilgili kurallara uymama,
2'si sözlü taciz cezasıydı.
Kadınlar hakkında ise daha az ceza verildi. Toplam 43 ceza şöyle dağıldı:
13 koçtan taktik alma
10 edepsiz söz
10 raket veya ekipmana zarar
5 sportmenliğe aykırı hareket
3 zamanlamayla ilgili kuralların ihlali
1 basın konferansı
1 sözlü taciz
Erkek tenisçilere daha fazla ceza verilse de burada önemli bir ayrıntı var: Erkek tenisçiler büyük turnuvalarda daha fazla set oynuyor ve kortta daha fazla kalıyor. Bu da doğal olarak daha fazla kural ihlali anlamına gelebilir.
Bu yüzden ABD Açık'taki kural ihlallerini set başına kural ihlali şeklinde inceledik. Kadınlarda toplam 297 sette 11 ceza verildi. Bu set başına 0.037 ceza anlamına geliyor.
Erkeklerde ise 460 sette 21 ceza verildi. Erkeklerin set başına aldığı ceza sayısı biraz daha fazla: 0.046.
Bütün bu faktörleri değerlendirince 2018 ABD Açık'ta kadınlara erkeklerden daha fazla ceza verildiğini söylemek mümkün değil.
Fakat bu hesaplamalar hakemlerin kadın oyuncuların öfke patlamalarına erkek oyunculara kıyasla daha fazla ceza vermeye yatkın olup olmadığı sorusuna yanıt veremiyor.
Diğer oyuncular ne diyor?
Tartışmalı geçen finalin ardından aktif ve emekli tenisçiler de tartışmaya dahil oldu.
2013 Wimbledon şampiyonu Marion Bartoli hakemin kuralları yorumlamasını sorgurken "Herhangi bir küfür yok, hakaret yok. Serena'ya ceza vermesini aklım almıyor. Bunu yapamazsın. İmkansız" dedi ve ekledi:
"Serena erkeklerin 10 kat kötü şeyler söyleyip ceza almadığı konusunda haklı."
Öte yandan İngiltere'nin eski bir numarası Annabel Croft ise hakem Carlos Ramos'un cinsiyetçi olmadığını, sadece kurallara bağlı bir hakem olduğunu düşünüyor. Croft, bu durumda kadın veya erkek olmanın fark etmediğini söylüyor.
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Serena Williams tartışması: Hakemler kadın tenisçilere haksızlık mı yapıyor?/serena-williams-tartismasi-hakemler-kadin-teniscilere-haksizlik-mi-yapiyor-21386802138680
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