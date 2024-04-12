Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Tüm Haberler
        Haberler Magazin Serenay Sarıkaya'nın derin dekoltesi - Magazin haberleri

        Serenay Sarıkaya'nın derin dekoltesi

        Serenay Sarıkaya, New York'ta düzenlenen 'GQ Küresel Yaratıcılık Ödülleri' gecesine katıldı. Ünlü oyuncu, davette derin dekolteli bir kıyafet tercih etti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12.04.2024 - 09:58 Güncelleme: 12.04.2024 - 09:58
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Bir süredir Mert Demir ile yaşadığı aşkla gündemde olan Serenay Sarıkaya, GQ'nun New York'ta düzenlediği davette boy gösterdi.

        2

        Ünlü oyuncu; küresel ölçekte sanat, tasarım, moda, inovasyon gibi konularda dikkat çeken isimlerin onurlandırıldığı, 'GQ Küresel Yaratıcılık Ödülleri' gecesine katıldı.

        3

        Davette siyah bir elbise tercih eden Sarıkaya, derin göğüs dekoltesiyle bakışları üzerinde topladı.

        #serenay sarıkaya
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Gaye öğretmen evinde ölü bulundu!
        Gaye öğretmen evinde ölü bulundu!
        Tesla otomatik pilotu hayat kurtardı
        Tesla otomatik pilotu hayat kurtardı
        "Kimse yalan söylemesin hepimizde estetik var"
        "Kimse yalan söylemesin hepimizde estetik var"
        Dzeko, Yunanları çıldırttı!
        Dzeko, Yunanları çıldırttı!
        Can pazarı yaşandı! 'Makas' metroda bitti!
        Can pazarı yaşandı! 'Makas' metroda bitti!
        Bayram sonrası ödem attıran kolay tarifler
        Bayram sonrası ödem attıran kolay tarifler
        Doğuda sıcaklık yükseliyor! 3 bölgede sağanak var!
        Doğuda sıcaklık yükseliyor! 3 bölgede sağanak var!
        Liverpool evinde bozguna uğradı!
        Liverpool evinde bozguna uğradı!
        Hayatını kaybetti
        Hayatını kaybetti
        Ünlüler arasında maaile bayram akımı
        Ünlüler arasında maaile bayram akımı
        İsmail Kartal: Kamuoyu bunları bilmiyor!
        İsmail Kartal: Kamuoyu bunları bilmiyor!
        Kadın ve erkek gömleklerinde düğmeler neden farklı yerde?
        Kadın ve erkek gömleklerinde düğmeler neden farklı yerde?
        Pentagon: Orta Doğu'daki durumu kesinlikle yakından takip ediyoruz
        Pentagon: Orta Doğu'daki durumu kesinlikle yakından takip ediyoruz
        Kabustan umuda!
        Kabustan umuda!
        Vietnam'da 12,5 milyar dolarlık dolandırıcılığa idam cezası
        Vietnam'da 12,5 milyar dolarlık dolandırıcılığa idam cezası
        Otoyolda taksi bariyere çarptı: 1 ölü, 5 yaralı
        Otoyolda taksi bariyere çarptı: 1 ölü, 5 yaralı
        Seçim kavgasında 7 kişi yaralandı
        Seçim kavgasında 7 kişi yaralandı
        4 yerde seçim yenilenecek
        4 yerde seçim yenilenecek
        Fenerbahçe'nin cezası açıklandı
        Fenerbahçe'nin cezası açıklandı
        Kahkahanın Kıbrıs tarifesi
        Kahkahanın Kıbrıs tarifesi