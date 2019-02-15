Cinayetler 1970 ve 2005 yılları arasında ABD'de gerçekleşti. Soruşturmayı yönetenlere göre Little, "marjinal ve savunmasız" kadınları hedef alıyordu. Bazı cesetlerin kimlik tespitleri halen yapılamadı, bazı cinayetler araştırma konusu haline gelmedi.

FBI'a göre Little, ülke tarihinin en büyük seri katillerinden biri olabilir.

Seri katilin sağlık durumu nedeniyle FBI, Little'ın işlediği cinayetleri itiraf etmesi için zamanla yarışmak zorunda kalmıştı. Cinayetleri farklı eyaletlerde 1970-2005 yılları arasında işlendiği düşünülüyor. FBI, şimdiye kadar bu cinayetlerden 34'ünü Little ile ilişkilendirebildi.

KURBANLARINI YUMRUKLUYORDU

Eskiden bir boksör olarak yarışmalarda boy gösteren Little, öldürdüğü kişileri boğmadan önce onları yumruklarıyla sersem ediyordu; bu yüzden kurbanlarının bedenleri öldürüldüklerine dair her zaman açık bir iz taşımıyordu.

Şimdi FBI yetkilileri Little'ın çizimleri sayesinde öldürdüğü kişilerin kimlik tespitlerinin yapılabilmesini ve böylece ailelerin konuyla ilgili olarak bilgilendirilmesini umuyor.

Bir FBI görevlisi, "Little kurbanlarını ve cinayetleri nasıl işlediğini en ince ayrıntısına kadar hatırlıyor. Cinayetler sırasında nerede olduğunu, hangi model araba kullandığını söylüyor, öldürdüğü kadınların eşkalini çiziyor" demişti.