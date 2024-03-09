Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol İtalya Serie A'da lider Inter, üst üste 10. galibiyetini aldı - Futbol Haberleri

        Serie A'da lider Inter, üst üste 10. galibiyetini aldı

        İtalya Birinci Futbol Ligi'nin (Serie A) 28. haftasında Inter, deplasmanda Bologna'yı 1-0 yendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.03.2024 - 22:11 Güncelleme: 09.03.2024 - 22:11
        ABONE OL
        ABONE OL
        Inter üst üste 10. galibiyetini aldı!
        ABONE OL
        ABONE OL

        Renato Dall'Ara Stadı'nda oynanan mücadelenin 37. dakikasında rakip fileleri havalandıran Yann Aurel Bisseck, Inter'e tek gollü galibiyeti getirdi.

        Inter formasıyla maça ilk 11'de başlayan milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, 61 dakika sahada kaldı.

        Serie A'da üst üste 10. galibiyetini alarak puanını 75 yapan lider Inter, bir maç eksiği bulunan en yakın rakibi Juventus ile arasındaki farkı 18'e çıkardı. Ligde 6 haftalık galibiyet serisi sona eren Bologna ise 51 puanla 4. sırada yer aldı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Kayhan Yıldızoğlu hayatını kaybetti
        Kayhan Yıldızoğlu hayatını kaybetti
        Türkiye ve ABD'den ortak açıklama
        Türkiye ve ABD'den ortak açıklama
        İtiraf etti! Eşini ve oğlunu öldürüp tarlaya gömdü
        İtiraf etti! Eşini ve oğlunu öldürüp tarlaya gömdü
        Evliyken Ayşe'yi kaçırdı! 3 kişiyi öldürdü! Katil zanlısı aranıyor!
        Evliyken Ayşe'yi kaçırdı! 3 kişiyi öldürdü! Katil zanlısı aranıyor!
        'Kayıp telefon' ayrıntısı! Kim, niye aldı?
        'Kayıp telefon' ayrıntısı! Kim, niye aldı?
        Türk kahvesi 6. sırada
        Türk kahvesi 6. sırada
        Kasımpaşa'dan Spor Toto'ya isim hakkı itirazı
        Kasımpaşa'dan Spor Toto'ya isim hakkı itirazı
        İstanbul'un yeni metrosu yarın açılıyor
        İstanbul'un yeni metrosu yarın açılıyor
        Kuzey Kutup Dairesi'nin kuzeyindeki dördüncü büyük şehir
        Kuzey Kutup Dairesi'nin kuzeyindeki dördüncü büyük şehir
        Amasra'da sondaj kazısında bulundu
        Amasra'da sondaj kazısında bulundu
        Gollerden önce faul ve ofsayt var mı?
        Gollerden önce faul ve ofsayt var mı?
        "G.Saray'ın İlkay Gündoğan'ı"
        "G.Saray'ın İlkay Gündoğan'ı"
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro