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        Haberler Spor Futbol İtalya Serie A'daki takım sayısının 18'e düşürülmesi teklifi reddedildi - Futbol Haberleri

        Serie A'daki takım sayısının 18'e düşürülmesi teklifi reddedildi

        Serie A'da Juventus, Inter, Milan ve Roma'nın, takım sayısının 18'e düşürülmesi yönündeki teklifi kabul edilmedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.02.2024 - 21:12 Güncelleme: 12.02.2024 - 21:12
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        Serie A'dan takım sayısı kararı!
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        İtalya Birinci Futbol Ligi'ndeki (Serie A) bazı kulüplerin, takım sayısının 18'e düşürülmesi yönündeki teklifi kabul edilmedi.

        Serie A'nın internet sitesinden yapılan açıklamada, kulüp temsilcilerinin bir araya geldiği toplantıda lige 20 takımla devam edilmesinin kararlaştırıldığı belirtildi.

        İtalyan basınında yer alan haberlerde, Juventus, Inter, Milan ve Roma'nın takım sayısının azaltılması yönünde oy kullandığı kaydedildi.

        Serie A'da daha önce 18 olan takım sayısı, 2004-2005 sezonundan itibaren 20'ye yükseltilmişti.

        Ligde yeni bir format değişikliği yapılabilmesi için 14 kulübün onayının alınması gerekiyor.

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