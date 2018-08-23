İHA'nın haberine göre, Kaya kendisini dinlemeye gelen hayranlarını "Karagözlüm" şarkısı ile selamlayan başarılı sanatçı söylediği şarkılarıyla tatilcilere unutulmaz bir bayram gecesi yaşattı.

Şarkı aralarında kendisini dinlemeye gelen seyirciler ile sohbet eden Serkan Kaya "Yeni yayınlanan klip şarkımı ilk defa sizler için söyleyeceğim. Çok mutluyum, aynı zamanda da heyecanlıyım. Buda benim size Bayram hediyem olsun diyerek. "Dağların Dumanı" şarkısını seslendirdi.

Kaya sahneden seyircilere seslenerek “Aşk nasıl bir duygu biliyor musunuz? Ben nasıl bir duygu olduğunu bildiğim için, bu yüzüğü parmağıma taktım, aşk çok güzel bir duygu.“ sözleriyle büyük alkış alırken ardından "Aşk Ne Demek Bilen Var Mı?" şarkısını seslendirdi.

Kaya, konser bitimine doğru hayranlarından birinin şapkasını alarak ''Bu şapkada senin bana Bayram hediyen olsun ''dedi. Kaya, sahnesinin sonunda hayranlarıyla bol bol fotoğraf çektirmeyi ihmal etmedi.

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