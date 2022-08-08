Sertab Erener konserinde organizatöre telif baskını 0:00 / 0:00

DHA

Sarıyer'de Sertab Erener konserinde polis ekipleri, organizatöre telif baskını yaptı. Konsere sivil polisler eşliğinde gelen MESAM ve MSG avukatı ile gözlemci, konser organizatörü ile birlikte tespit yaptı.

Türk pop müziğinin güçlü sesi Sertab Erener, Sarıyer'de bulunan alışveriş merkezinde düzenlenen konserde hayranları ile buluştu. Bu sırada Musiki Eseri Sahipleri Grubu Meslek Birliği (MSG) ve Türkiye Musiki Eseri Sahipleri Meslek Birliği (MESAM) temsilcisi Avukat Neva Umay Balıkcıoğlu, sivil polisler eşliğinde konser alanına geldi.

MESAM ve MSG temsilcisi Avukat Balıkcıoğlu ve gözlemci, konseri düzenleyen organizatörlerle tespit yaptı. DHA'nın haberine göre; avukat ve gözlemci, çalışmaların ardından konser alanından ayrılırken, Sertab Erener konsere devam etti.