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Sertaç Şanlı'nın hayali Anadolu Efes ile Avrupa Ligi şampiyonluğu

Anadolu Efes Basketbol Takımı'nın milli oyuncusu Sertaç Şanlı, kariyerine başladığı lacivert-beyazlı ekiple THY Avrupa Ligi'nde şampiyonluk yaşamayı çok istediğini söyledi.

Sertaç Şanlı'nın hayali Anadolu Efes ile Avrupa Ligi şampiyonluğu

THY Avrupa Ligi'nde play-off turunda İspanya'nın Real Madrid ekibiyle karşılaşacak Anadolu Efes'te bu sezon gösterdiği başarılı performansla dikkati çeken Sertaç Şanlı, AA muhabirinin sorularını yanıtladı.

Milli basketbolcu, Avrupa Ligi'nde şampiyonluğun en büyük adayı oldukları geçen sezonun yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle tamamlanamadığını hatırlatarak, şunları kaydetti:

"Avrupa Ligi'nde en büyük hedefimiz şampiyonluk. Geçen sene çok talihsiz bir şekilde lig bitirildi ama bunu kabul ettik. Sezon başında bunu kabul edemiyorduk ama şimdi kabul etmiş bulunuyoruz. Sene başında bizimle ilgili çok olumsuz konuşuluyordu. Şimdi şampiyonluğun en büyük favorisi olarak gösteriyorlar. Bu tabi ki çok güzel bir şey. Ancak biz bilinçli şekilde ilerliyoruz. Öncellikli hedefimiz play-off'u geçip, sonra Dörtlü Final'de başarılı olarak şampiyonluğa ulaşmak. Doğrudan şampiyonluğa konsantre olursak, play-off'ta da hüsrana uğrayabiliriz. Önce play-off'u geçmemiz lazım. Adım adım gidersek bizim için daha faydalı olur."

Sertaç Şanlı, kariyer planlamasını şu an bir tarafa bıraktığını vurgulayarak, "Amacım sezonu sağ salim, şampiyonlukla bitirmek. Hayalim o yönde. Anadolu Efes ile Avrupa Ligi şampiyonluğu yaşamak inanılmaz bir duygu olur. Çünkü ben basketbola burada başladım. Böyle bir şeye katkı verebilirsem daha da mutlu olurum. Kariyer planlamam sezon sonunda düşünülecek bir şey." ifadelerini kullandı.

Avrupa Ligi'nde şampiyonluk için ellerinden geleni yapacaklarını aktaran Sertaç Şanlı, "Şampiyonluk yarışında karşımıza kim gelirse ona göre oyunumuzu oynayacağız. Ülkemizi en iyi şekilde temsil edeceğiz. İnşallah da kupayı kazanacağız. Barcelona ve Milano çok yatırım yaptı. Fenerbahçe Beko ve Bayern Münih çok iyi oynuyor." diye konuştu.

"MAÇ OYNADIKÇA KENDİME GÜVENİM ARTTI"

Sertaç Şanlı, sezon başında maçlarda fazla süre bulamadığını ancak daha sonra başantrenör Ergin Ataman'ın kendisine ilk 5'te görev verdiğini anlatarak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Maç oynadıktan kendime güvenim arttı. Yaptıklarımı gördüklerinde takım arkadaşlarımın bana olan güvenleri arttı ve daha çok top vermeye başladılar. Performansımda bunun da etkisi var. Onlara da teşekkür ediyorum. Micic ya da Larkin'in verdiği topları bitiremezsen bir daha gözleri seni aramaz. Pozisyonu bitiremediğin zaman daha çok şuta kaymaları gerekiyor. Kendime güvenim arttıkça bunun oyuna da etkisi oldu. O yüzden hem Ergin Ağabey hem de takım arkadaşlarıma bana güvendikleri için teşekkür ediyorum."

Milli basketbolcu, fazla süre almadığı dönemde çalışmayı hiç bırakmadığını dile getirerek, "Her zaman hazır kalmanın da performansımda etkisi var. Kendimi kafaca hazır tutmaya çalıştım. Sistemin ve takım arkadaşlarımın bana oluşturduğu alanlar oyunuma büyük katkı sağladı." şeklinde görüş belirtti.

Lacivert-beyazı takımda tüm oyuncuların Ergin Ataman'ın verdiği görevleri iyi bir şekilde yerine getirmeye çalıştığını vurgulayan Sertaç Şanlı, "Şu an ilk 5'te çıkıyorum ama ilk 5'in vazgeçilmezi olarak görmüyorum kendimi. Çünkü Ergin Ağabey bunu değiştirebilir. Ben buna hazırlıklıyım. Aynısı Dunston için geçerli. Dunston sezon başı 5'te başlıyordu, benche kaydı ama oyuna girdiği zaman yine aynı mücadeleyi veriyor. Bende de aynısı olacak. Ergin Ağabey nasıl uygun görüyorsa herkes ona göre kendisini hazırlıyor. Bizim takımda herkes sahaya girdiğinde takım için en iyi mücadelesini vermeye hazır durumda." değerlendirmesinde bulundu.

Tecrübeli basketbolcu, şut konusunda belli bir yeteneği olduğunu ve çalışarak bunu daha da geliştirdiğini belirterek, "Simon, Micic ve takımdaki herkese çok teşekkür ediyorum. Çünkü çok uygun durumda bana pas veriyorlar. O şutu sokmak için de ben idmandan önce ve sonra çalışıyorum. Tamamen çalışma ve özgüvenle şutlarımın yüzdesi arttı. Şimdi takım arkadaşlarım bana verdiklerinde o şutun yüzde 90 gireceğini biliyorlar. O yüzden veriyorlar pası." diye konuştu.

"ÇOK İYİ BİR JENERASYONUMUZ VAR"

Sertaç Şanlı, A Milli Basketbol Takımı'nın iyi bir kadroya sahip olduğunu dile getirerek, sözlerini şöyle tamamladı:

"Çok iyi jenerasyonumuz var. Elbette belli bir sallantı yaşadık. Bu çok normal, çünkü jenerasyon geçişi oldu. Bunu en iyi ve en az hasırlı şekilde atlattığımızı söyleyebilirim. Sonuç olarak baktığımızda üç ayrı pencere üç farklı takım sahada yer aldı. Antrenör değişikliği oldu. Bunlar bizi yaralayabilirdi. Takımdaki herkes çok iyi niyetli ve elinden geleni sahaya yansıtıyor. Milli takım duygusunu yaşıyor. Bu jenerasyondan en uzun şekilde nasıl yararlanabiliriz onu düşünmemiz lazım. Ben çok iyi olacağını düşünüyorum. İnşallah olimpiyat elemesini geçeriz."

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