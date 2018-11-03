Servette - Schaffhausen maçı istatistikleri

İsviçre Challenge Lig maçında Servette ile Schaffhausen, 04 Kasım 2018 Pazar günü karşı karşıya gelecek. Maçın başlangıç saati 18:00. Maç öncesi Servette 21 puanla 1. sırada, Schaffhausen 16 puanla 6. sırada bulunuyor. Servette, son 5 maçında 3 galibiyet, 0 beraberlik ve 2 yenilgilik form durumunda. Schaffhausen, geride kalan 5 maçta 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

Maçın iddaa kodu 535. İddaa'da Servette kazanır 1.60, berabere biter 3.40, Schaffhausen kazanır 3.50 oranıyla bahisçilere sunuldu.

Servette önceki hafta Rapperswil-Jona mücadelesinde 0-3 yenildi.

Schaffhausen ise Winterthur maçında 3-1 kazandı.

Kendi sahasında 3 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyet alan Servette, 8 gol attı ve 3 gol yedi.

Schaffhausen, dış sahada 1 galibiyet, 1 beraberlik, 4 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Schaffhausen 4 kez gol sevinci yaşadı, 11 kez topu ağlarında gördü.

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