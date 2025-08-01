Servis midibüsü direğe çarptı: 19 yaralı
Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde sürücüsünün şoförünün kontrolünden çıkan servis midibüsü, Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi'nin (OSB) tabela direğine çarptı, 19 kişi yaralandı
DHA'nın haberine göre; kaza, akşam saatlerinde Çerkezköy OSB Fatih Bulvarı üzerinde meydana geldi. E.K. yönetimindeki servis midibüsü, iddiaya göre, fren sisteminde arıza oluşması nedeniyle şoförünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu Çerkezköy OSB'nin girişindeki tabela direğine çarptı.
İhbarla kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada sürücü E.K. ile birlikte yaralanan 19 kişi, ilk müdahalenin ardından Çerkezköy ve Kapaklı ilçelerindeki hastanelere kaldırıldı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
*Haberin görselleri DHA tarafından servis edilmiştir.