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        Haberler Gündem Servis ücretlerine zam 2023: İstanbul'da okul servis ücretleri ne kadar oldu? Kilometre başına aylık ve yıllık servis ücretine yüzde kaç zamlandı?

        Okul servis ücretleri ne kadar oldu? İstanbul'da okul servis ücretlerine zam!

        İstanbul Büyükşehir Belediyesi, UKOME toplantısı sonrasında toplu ulaşıma yüzde 51.52 oranında zam yapıldı. Yapılan zamdan kilometre başına aylık ve yıllık servis ücretleri de etkilendi. Güncellenen yeni ve zamlı okul servis ücretlerini haberimizde derledik. İşte merak edilenler...

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        Habertürk
        Giriş: 09.08.2023 - 08:52
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        İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaştırma Koordinasyon Merkezi (UKOME), 8 Ağustos'ta zam gündemiyle toplandı. Yapılan zam sonrasında kilometre başına aylık ve yıllık okul servis ücretleri de güncellendi. Peki, İstanbul'da okul servis ücretlerine zam mı geldi, ne kadar oldu? İşte 2023 İstanbul okul servis ücretleri zammı...

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        İSTANBUL SERVİS ÜCRETLERİNE ZAM GELDİ!

        İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaştırma Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantısı 8 Ağustos Salı günü saat 13.00'te Bakırköy 1453 Çırpıcı Sosyal Tesisleri'nde düzenlendi. İstanbul okul servis ücretlerinin UKOME toplantısının ardından açıklandı.

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        YENİ OKUL SERVİS ÜCRETLERİ NE KADAR?

        Okul servis ücretlerinde 0-1 kilometre arası mesafe ücreti 792 liradan 1300 liraya çıkarıldı.

        Personel servisi ise 10-17 koltuklu minibüsler için ücreti 422,40 liradan 640,02 liraya yükseltildi.

        Haberi Hazırlayan: Tutku Bulut
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