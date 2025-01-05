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        Haberler Kültür-Sanat Öne Çıkanlar Seslendirme sanatçısı Harun Can İstanbul Modern'de

        Seslendirme sanatçısı Harun Can İstanbul Modern'de

        İstanbul Modern'in 'Genç Salı' etkinlikleri kapsamında 7 Ocak'ta seslendirme sanatçısı Harun Can sanatseverlerle buluşacak...

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        Habertürk
        Giriş: 05.01.2025 - 00:15 Güncelleme: 05.01.2025 - 00:15
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        Harun Can İstanbul Modern'de
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        İstanbul Modern, gençleri sanat dünyasından isimlerle buluşturmaya devam ediyor. “Genç Salı” kapsamında ayda bir kez düzenlenen sinema buluşmalarının yeni yıldaki ilk konuğu, özellikle Marvel’ın sinematik evrenindeki Örümcek Adam ve Deadpool gibi karakterlerin sesi olarak tanınan, bugüne kadar onlarca dizi ve filmde çalışmış seslendirme sanatçısı Harun Can.

        Bant Mag iş birliğiyle, yönetmen ve oyuncu Okan Urun’un moderatörlüğünde 7 Ocak Salı günü saat 13.30'da ücretsiz olarak gerçekleşecek söyleşide Harun Can, 30 yıla uzanan seslendirme kariyerinin yanı sıra ses ile sinema ilişkisi üzerine sohbet edecek.

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