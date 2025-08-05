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        Haberler Magazin Set ziyaretinde hayatını kaybetti

        Set ziyaretinde hayatını kaybetti

        Yönetmen - oyuncu arkadaşı Gani Rüzgar Şavata'nın yeni filminin setine giden Vedat Geyik, sohbet ettiği sırada geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.08.2025 - 11:57 Güncelleme: 05.08.2025 - 11:59
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        Film setinde hayatını kaybetti
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        'Ses Ver Kader' adlı sinema filminin setinde hayatını kaybetti...

        Vedat Geyik, çekimleri Elazığ'da gerçekleştirilen filmin yönetmeni ve başrol oyuncusu olan arkadaşı Gani Rüzgar Şavata'yı ziyaret etmek için sete gitti.

        Vedat Geyik

        65 yaşındaki Vedat Geyik, Gani Rüzgar Şavata ile sohbet ederken aniden fenalaşarak yere düştü. Kalp krizi geçirdiği anlaşılan Geyik'e, sette ilk müdahalede bulunuldu. Hastaneye kaldırılan Vedat Geyik'in hayatını kaybettiği anlaşıldı.

        Gani Rüzgar Şavata

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        Çekimler durdurulurken Gani Rüzgar Şavata, kendisini ziyarette gelen arkadaşının hayatını kaybetmesiyle büyük bir şok yaşadı.

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        #Gani Rüzgar Şavata
        #Vedat Geyik
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