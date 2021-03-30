"HESABIMA DAHA YENİ ULAŞABİLDİK"

Takipçilerini uyarmayı ihmal etmeyen 27 yaşındaki ünlü oyuncu, hesabını geri almasının ardından konuyla ilgili açıklamada bulundu.

"Gerekli hukuki süreci başlattım" diyen Sevda Erginci, yayınladığı videoda şu ifadelere yer verdi:

Merhabalar... Birçoğunuz biliyorsunuz zaten. Salı günü Instagram hesabım çalındı. Az önce daha yeni ulaşabildik ve geri alabildik. Bu süreçte tam olarak ne yaptı bilmiyorum ama birkaç story attığını biliyorum, o storyler üzerinden de birilerini dolandırmaya çalıştığını biliyorum.

"SAVCILIĞA ŞİKAYETTE BULUNUN!"

Çok fazla mesaj var. O yüzden şu anda hepsini okuyamıyorum. Kimi dolandırdı, kime ne zarar verdi, kime ne yazdı bilmiyorum. O yüzden bir yerlere para yatırdıysanız, bir zararınız varsa lütfen hemen savcılığa şikayette bulunun. Ben gerekli hukuki süreci başlattım zaten. Bu süreçte destek olan herkese de çok teşekkür ederim.