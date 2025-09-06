Sevda Erginci Mardin'de nişanlandı

Sevda Erginci, bir süredir birlikte olduğu mimari tasarımcı sevgilisi Efe Saydut ile ilişkisini bir adım daha ileri taşıdı.

Sevda Erginci ile Efe Saydut, Mardin’de ailelerinin ve yakın arkadaşlarının katıldığı bir törenle nişanlandı.

Sevda Erginci’nin bu mutlu gününde yalnız bırakmayan meslektaşları ve dostları, o anları sosyal medyada paylaşarak çifte olan mutluluklarını gösterdi.

Fotoğraflar: Instagram