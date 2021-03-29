AYNISINI NURİ ALÇO DA YAŞAMIŞTI



Türk sinemasının usta oyuncularından Nuri Alço'nun sosyal medya hesabını ele geçiren hackerlar, dolandırıcılık amacıyla Alço'nun adını kullanarak paylaşımlar yapmıştı.



Alço'nun hesabını ele geçirenler, yaptıkları paylaşımda bahis siteleri adı altında paranın işletildiği ve fazla para kazanılacağını söyleyerek kişileri dolandırmıştı.



Olayın ardından dolandırıldığını fark eden Zehra Aslan Şahin ve Nuri Alço, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığına şikayette bulunmuştu.