14 Şubat sevgililer günü tüm dünyada kutlanmaktadır. Bununla birlikte bizim yurdumuzda da artık adetler arasına girerek kutlanmaya devam edilmektedir. Sevgililer Günü Sözleri telefonlardan mesaj olarak sevgililere bu gün gönderilmekte ve sevgililer etkilenmek istenmektedir. Sevgililer Günü Sözleri Whatsapp üzerinden toplu veya tek tek gönderilerek bazen sadece sevgilinin, bazen de telefonunuzda numarası olan herkesin sevgililer günü kutlanmaktadır. 14 Şubat Sevgililer Günü Sözleri Kısa olduğu gibi Sevgililer Günü Sözleri Uzun olarak da yazılabilmektedir. Telefon mesajlarında kısa sözler tercih edilirken whatsapp gibi yerlerde ve Facebook gibi paylaşım sitelerinde uzun olabilmektedir. Sevgililere yazılan romantik ve duygusal mesajlar büyük beğeni ve yorum da alabilmektedir. Whatsapp ve facebookta Sevgililer Günü Sözleri Resimli mesajlar halinde de gönderilmekte ve paylaşılabilmektedir. Sevgililer Günü Sözleri 2020 yılında da aynı şekilde sevgililer tarafından mesaj olarak gönderilecek veya paylaşılacaktır. Etkileyici Sevgililer Günü Sözleri ile sevgililer etkilenmeye çalışılacaktır. 14 Şubat Sözleri sevgililere gönderilirken Romantik Sevgililer Günü Sözleri sevgililere kendilerini hatırladığınızı göstermek için bir fırsat olacaktır.

Sevgililer günü mesajları

Aşıklar yaşamınızın her anında birlikte olmanız dileğiyle sizi seviyoruz. Sevgililer gününüz kutlu olsun.

Aşkım, Bu sevgililer gününde yanında değilim belki ama sevgim hep seninle. Seni çok özledim. Mutlu yıllar.

Ayrılık küçük sevgileri öldürür ama büyük sevgileri güçlendirir, tıpkı rüzgârın mumu söndürüp yangını güçlendirdiği gibi... Bizim de sevgimiz hep yaşayacak ve daha da güçlenecek sevgilim... Nice sevgililer günlerinde birlikte olmak dileğiyle...

Bahçeden gül değil, güneşten atom koparıp getirmek isterdim. Ama kalbim gibi ellerinde yanar diye korkuyorum. Sevgililer günün kutlu olsun.

Denizi içerken maviler takıldı boğazıma, karaya vuran balık gibi çırpınıyorum. Mavi gözlerini özlüyorum. Sevgililer günün kutlu olsun.

Doğan her günün sabahında içimde gözlerini görebilmek aşkı olmasa, inan hiç bir şeye değmezdi yaşamak... Sevgililer günün kutlu olsun...

Dün gece sen uyurken kızıla boyadım denizleri, uçurumdan attım sessizliği, haber saldım rüzgârlara fısıldasınlar seni ne çok sevdiğimi ve özlediğimi.

Gece bir başka giyer siyahını, yıldızlar daha bir sönük olur ve hayat daha bir kahpe oynar oyununu sen yanımda yoksan eğer. Beyaz bir güvercin yolluyorum sana; kanatlarında mutluluk, yüreğinde sevgi ve sadakat, kar beyaz tüylerinde umut ve gagasında iyi geceler öpücüğü, uzat yanağını, muuckk. Sevgililer günümüz kutlu olsun.

Gönlüme taht kurdun, gönlümün sultanı oldun, gece gökyüzünde parlayan yıldızım, sabah ise ruhuma doğan güneşim oldun. Sevgililer günün kutlu olsun.

Hani gözler vardır sözleri anlatır, hani sözler vardır gözleri anlatır, bir de aşk vardır seni anlatır... Nice sevgililer günlerine bebeğim...

Hayatım, sevgimiz hep yaşayacak ve daha da güçlenecek sevgilim. Nice sevgililer günlerinde birlikte olmak dileğiyle.

Her şeyim. Gönlüme taht kurdun, gönlümün sultanı oldun, gece gökyüzünde parlayan yıldızım, sabah ise ruhuma doğan güneşim oldun. Sevgililer günün kutlu olsun.

Kalbimdeki tek arzu, hayalimdeki tek tutku, beni yaşatan tek duygu senmişsin bebeğim… Sevgililer gününü kutluyorum. Daha nice yıllara.

Kimsin sen? Yaşamak isteyip de yaşayamadığım umutlarım, farkında olmadan yıllardır beklediğim mi, kimsin sen? Sen benim sevgilimsin, sevdiğimi söyleyebildiğim. Sevgililer günümüz kutlu olsun.

Kocaman bir demet gül vermek isterim sana. Güllerden güzelsin aslında. Gülü bir gün, seni sonsuza dek seviyorum.

Kuyruklu yıldızlar vardır, dünyaya yetmiş yılda bir gelirler, insanlar onu hayatı boyunca belki bir kez görürler. Ben o yıldızı gördüm, o da sensin bir tanem. Sevgililer günümüz kutlu olsun.

Maviler giyer bulut olurum, yeşiller giyer bahar olurum, bakarsın bir gün beyazlar giyer senin olurum. Sevgililer günün kutlu olsun.

Meleğim, Seni o kadar çok özledim ki… Sevgililer gününde yanında olup sana sarılmak için deliriyorum.

Mevsimleri bir günde, tüm yılları bir mevsimde yaşamaya razıyım seninle… Daha nice sevgililer gününü beraber geçirmek dileğiyle.

Nasıl ki uzaktaki yıldızlar parlak gelirse insana, uzakta olduğun için tutkunum sana! Hani en güzel aşklar imkânsız gelir ya insana, imkânsız olduğun için tutkunum sana.

O kadar güzelsin ki yüzüne bakamıyorum, titriyor ellerim, ellerini tutamıyorum, dolanıp sarmak geliyor içimden, saramıyorum, öylesine bağlanmışım ki, sensiz duramıyorum... Uykudan uyanınca insanı uyandığına pişman eden, geri dönmek isteyip de dönemeyince çaresizlikten delirten, hayatta bir defa görülebilen harika bir rüyasın. Seni çok seviyorum... Sevgiler günümüz kutlu olsun sevgilim.

O kadar güzelsin ki yüzüne bakamıyorum, titriyor ellerim, ellerini tutamıyorum... Öylesine bağlanmışım ki sensiz duramıyorum... Sevgililer günün kutlu olsun...

Öperim dudaklarından, gül kokulu yanaklarından. Her dem gözlerimin hapsindesin, kalbimin tek sahibisin… Sevgililer günün kutlu olsun.

Parlayan her günün sabahında içimde gözlerini görebilmek aşkı olmasa, inan hiç bir şeye değmezdi yaşamak. Sevgililer günün kutlu olsun.

Paylaştıkça çoğalan tek şeyin sevgimiz olduğunu hiç unutmayalım ve sevgimizi daima çoğaltalım sevgilim. Daha nice mutlu sevgililer gününe.

Sana bahçeden gül değil güneşten atom koparıp getirmek istiyorum ama kalbim gibi ellerin de yanar diye korkuyorum. Sevgililer günün kutlu olsun.

Sana dalgalardan kalem yaptım ve kıyıya seni seviyorum yazdım, sen de inandın değil mı? Sen delisin seni sevmedim, sana bağlandım, sana taptım...

Sana dijital bir gül yolluyorum, çünkü uzaklarda elimden ancak bu kadarı geliyor, ama bil ki gerçeğini gözlerinin içine bakarak vermek isterdim ve seni sevdiğimi fısıldamak... Sevgililer Günümüz Kutlu Olsun...

Sana doğru bir kelebek uçurdum, dağları denizleri aştı seni buldu, yanağına ufacık bir öpücük kondurdu hissettin mi... Sevgililer günün kutlu olsun...

Sana yıldızlar kadar yakın olmak isterdim her baktığında beni görebilmen için, sana bulutlar kadar yakın olmak isterdim üzüldüğünde gözyaşlarını yağmur olup silebilmek için, sana sen kadar yakın olmak isterdim ki, beni seni sevdiğim kadar sevebilmen için... Sevgililer günün kutlu olsun biriciğim...

Sana, sen kadar yakın olmak isterdim ki beni, seni sevdiğim kadar sevebilmen için. Sevgililer günün kutlu olsun her şeyim.

Sen benim hayatımda olduğun sürece, ne sen kimseye rakip ne de kimse sana rakiptir... Daha nice sevgililer gününde beraber olmayı diliyorum...

Sen çöllerde serap, engin denizlerde yakamoz, ormanın derinliklerinde ki huzur gibisin, ışığım sensin, güneşimsin, seni çok özledim... Sevgililer günümüz kutlu olsun...

Sen dünyada sürgün bir meleksin ve ben seni o kadar çok seveceğim ki bir daha cennetine geri dönmek istemeyeceksin... Sevgililer günün kutlu olsun...

Sen güneşin doğduğu, karanlığın bittiği yerdesin... Sen hep kalbimde yatan tek sevgilimsin... Sevgililer günün kutlu olsun...

Seni denizdeki kumlar, gökteki yıldızlar, ormandaki ağaçlar, dünyadaki insanlar, okyanustaki sular ve güneşin ışıklarından daha çok seviyorum... Sevgililer günümüz kutlu olsun.

Seni her düşündüğümde kalbime bir yıldız çiziyorum... Benim şimdi kaç yıldızım var biliyor musun, benim artık bir gökyüzüm var... Sevgililer günümüz kutlu olsun.

Seni ne kadar sevdiğimi merak ediyorsan, yağan yağmurun her damlasını tutmaya çalış, tutamadığın her yağmur damlası kadar seviyorum seni. Sevgililer günümüz kutlu olsun.

Seni sevdiğim kadar yaşasaydım olumsuzluğun adını aşk koyardım... Sevgililer günün kutlu olsun biricik aşkım...

Seni tahmin edeceğin kadar değil, tahammül edemeyeceğin kadar çok seviyorum... Sana sevgilim diyebildiğim için kendimi çok şanslı görüyorum...

Seni yıldızlara benzetiyorum onlar kadar uzak, onlar kadar erişilmezsin ama bir farkın var onlar bin tane sen bir tanesin... Sevgililer günün kutlu olsun...

Senin için dalgalardan kalem yaptım ve kıyıya seni seviyorum yazdım, sen de inandın değil mi? Delisin! Seni sevmedim, sana bağlandım sana taptım.

Sesini duysam da her an yüzünü görmek gibi değil, özlediğimi bil her an çünkü hiç bir şey seni sevmek gibi değil... Seni o kadar çok özledim ki, sevgililer gününde yanında olup sana sarılmak için çıldırıyorum...

Sevgililer gününde belki yanında değilim ama dünde, bugünde, yarında yüreğin kadar yanındayım. Kendini yalnız hissettiğinde elini kalbine koy ben hep oradayım.

Sevgililer öpüşürken neden gözlerini kapatır bilir misin? Çünkü gözleriyle değil de kalpleriyle görmek isterler. Yani hissetmek isterler. Ben de seni ruhumun derinliklerinde hissediyorum sevgilim çünkü seni çok seviyorum. Sevgililer günümüz kutlu olsun!

Sevgilim, bir kuş olup gitsem, aşsam su enginleri, varsam senin yanına. Öpsem doyasıya, koklasam seni, en büyük hediye odur bana. Sevgililer günün kutlu olsun.

Sevgilim, karanlıktan aydınlığa, yalandan gerçeğe, ölümden ölümsüzlüğe götürdüğün için teşekkürler. Seni çok seviyorum. Daha nice günlere hep birlikte canım.

Yedi ayrı iklimden yedi çeşit arı getirseler, yedi çeşit arı yedi ayrı çiçeği dolaşsa yedi ayrı çiçekten bal yapsa senin kadar tatlı olamaz... İyi ki varsın... Sevgililer günümüz kutlu olsun!

Yıldızlara benzetiyorum seni, onlar kadar uzak onlar kadar erişilmezsin. Ama bir farkın var onlar bin tane sen bir tanesin. Sevgililer günün kutlu olsun.

Yüreğim hafif ıslaktır benim kuytu köşelerde ağlamaktan ve rengi hafif uçuktur kurusun diye kaç kez güneşe asmaktan. Sevgililer günün kutlu olsun aşkım...

Yüreğimdeki tek arzu, hayalimdeki tek tutku, beni yaşatan tek duygu senmişsin bebeğim... Sevgililer günümüz kutlu olsun, daha nice yıllara...