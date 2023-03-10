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Sevilla-Fenerbahçe maçı yazar yorumları

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçında konuk olduğu Sevilla'ya 2-0 yenilerek rövanş öncesi avantaj kaybetti. Karşılaşmanın ilk yarısında önemli fırsatlardan yararlanamayan sarı-lacivertliler, turu İstanbul'a bıraktı. Spor yazarları da Fenerbahçe'nin Sevilla karşısındaki performansını değerlendirdi. İşte Sevilla-Fenerbahçe maçının yazar yorumları...

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  • Sevilla-Fenerbahçe maçı yazar yorumları

    Uğur Meleke (Hürriyet): Sarı-lacivertlilerin 15 yıl sonra karşılaştığı bu Sevilla, o günkü seviyesinde değil elbette. Monchi’nin sportif direktörlüğünde hep birkaç genç süper yıldız seyrederiz, bu takımın en iyileri deneyimli yıldızları. Monchi büyük bir ihtimalle sezon sonu En Nesyri’yi Premier Lig’e satıp, yeni gençler arayacaktır markette Sevilla için. 
  • Sevilla-Fenerbahçe maçı yazar yorumları

    Bence dün sahaya çıkan Fenerbahçe 2023’ünse, Fenerbahçe 2008’den en önemli eksiği Deivid’di. 2008’de Fenerbahçe Sevilla ile eşleştiğinde as santrforu Kezman, takımın yıldızı Alex’ti. Ancak Deivid işler her sıkıştığında sahneye çıkar ve hemen her büyük maçta kritik golleri atmayı başarırdı.
  • Sevilla-Fenerbahçe maçı yazar yorumları

    Gürcan Bilgiç (Sabah): Seyrederken "ah-vah" dedirterek bitirdi ilk yarıyı Fenerbahçe. Sevilla'nın suyunu kestiler, nefes aldırmadılar, merkezde kalabalık kalıp, kanatlara yönlendirdiler. Hücumu yüksek yapmaya zorlayıp, sadece bir kornerde topa değmelerine izin verdiler. Ama aynı baskıyı onlar da yaptı. Orta sahayı çabuk geçemedik. Hızlı hücumların peşine düştük ve böyle bir maçta yakalanabilecek en iyi fırsatlar elimize geldi. Gol yapamadık.
  • Sevilla-Fenerbahçe maçı yazar yorumları

    Daha oyunun başında kırmızı kart görmesi gereken Telles'e, ikinci sarıyı da vermemek için en kritik yerden frikiği de vermedi Fransız hakem. Belki de bu maçı çok erkenden ele geçirip, bitirme şansı olabilirdi. Tam bir şans golü ile de uyuyan seyirciyi maça döndürdüler. Tam bir "Futbolun adaleti yoktur" seansı vardı karşımızda. O kadar çok pozisyon kaçtı, o kadar müsait durumlarda yanlış tercihler kullanıldı ki, "ben yemiyorum, sen ye" ikramlarını seyrettik.
  • Sevilla-Fenerbahçe maçı yazar yorumları

    Ömer Üründül (Sabah): Dün gece Fenerbahçe çok iyi bir ilk yarı sergiledi. Yüksek tempolu ve atak bir futbol gündeme geldi. Etkili ataklarla sürekli rakip kaleyi zorladılar. Bazı pozisyonlarda kaleci Dmitrovic başarılıydı. Çok net iki pozisyonu ise Joshua King değerlendiremedi. Kaleci ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda daha önce şutu çekmesi gerekiyordu. Kafa ile kaçırdığı da çok önemli bir pozisyondu. 
  • Sevilla-Fenerbahçe maçı yazar yorumları

    Bunun yanı sıra rakibe tek pozisyon dahi verilmedi. Ama ikinci yarı roller değişti. Sevilla tempoyu yükselterek oyunu domine etmeye başladı. Arka arkaya tehlikeli oldular. Ve sonra da bir şans golü ile öne geçtiler. Son bölümde Jesus'un oyuncu değişikliği hatası vardı. Orta sahayı boşaltıp Crespo'yu çıkarıyorsan orta saha oyuncusu Zajc'ı oyuna sürmeliydi.
  • Sevilla-Fenerbahçe maçı yazar yorumları

    Şansal Büyüka (Milliyet): İlk yarı bittiğinde düşündüm; bu pozisyonların yarısına Sevilla girse ne olurdu acaba? Gözlerimi kapattım, bu düşünceyi hemen, hızlıca kafamdan attım… Jesus‘un hakkını teslim edelim… Macera aramayan, rakibe göre dizayn edilmiş bir onbirle sahaya çıktı… Göbekte üç stoper Serdar Aziz, Samet ve Szalai ile iyi bir duvar ördü… Yetinmedi; sola çektiği Szalai‘yi, Lincoln‘ün arkasına sarkıtıp kademeli bir savunma anlayışı oluşturdu… Futbol affetmiyor… Bu kadar kaçırırsan gerçekten affetmiyor… 
  • Sevilla-Fenerbahçe maçı yazar yorumları

    İkinci yarı ile birlikte rüzgar yön değiştirdi ve Sevilla‘nın arkasından itmeye başladı… Samet son saniyede altın bir dokunuş yapmasa, belki de ikinci yarıya gol yiyerek başlayacaktık… Ama gol de gecikmedi… Futbolda şanssızlık varsa, o da geldi Fenerbahçe‘yi buldu… Jordan‘ın uzaktan şutunda kaleci Altay köşeye yatmış topu kontrol etmeye hazırlanıyordu ki, Arao‘nun diziyle buluşan top yön değiştirip gol oldu…
  • Sevilla-Fenerbahçe maçı yazar yorumları

    Ercan Güven (Milliyet): Aslında Fenerbahçe’nin ilk yarıda kazanacağı bir deplasmandı İspanya’da 2-0 kaybettiği… O kadar şahane başladı maça. O kadar etkili oynadı. Geçişlerde o kadar mükemmeldi. Ne yazık ki, sadece ilk yarıda. Bir şans bir dalgınlık golüyle uçtu gitti olası zafer. Buna karşın ilk devre La Liga’daki kötü gidişini UEFA Avrupa Ligi son 16 maçına taşıyan bir Sevilla vardı karşısında. Takımın yarısını değiştirmiş Sampaoli’nin orijini stoper olmayan Alex Telles ve Gudeli yanısıra henüz yeterli tecrübesi olmayan genç Nianzou ile kurduğu üçlü savunma Valencia’nın ağzının suyunu akıtıyor, Ferdi’ye en sevdiği iç koridorları yaratıyordu. 
  • Sevilla-Fenerbahçe maçı yazar yorumları

    Özetle Jesus katkısı yoktu İspanya’da. Hoca rötarlıydı. Ne karın doyururdu, ne gideni geri getirirdi, ne de evsiz kalanların başına çadır veya konteynır olurdu ama her yaranın merhemi “moral” olabilirdi bir Avrupa galibiyeti. Üstelik maçın yarısında kazanmaya çok yaklaşmıştı Fenerbahçe. Neyse ki, bu işin bir de Kadıköy’ü var. Bu Fenerbahçe burada bu Sevilla’yı yener de… Skor yeter mi tur atlamasına; orası bilinmez.
  • Sevilla-Fenerbahçe maçı yazar yorumları

    Engin Verel (Akşam): İspanya'da ligde kalma mücadelesi veren Sevilla hakkında maç öncesi çok negative yorumlar yapılıyordu. UEFA Kupası'nın gediklisi İspanyol ekibinin doğrusu bu kadar kötü bir durumda olduğuna inanamıyordum. Zira, Avrupa'da başka bir havasının olduğu yorumları bana daha mantıklı gelmişti. Gel gör ki bu kadar pozitif futbola ve olumlu işlere ragmen Fenerbahçe ilk yarı sonunda soyunma odasına önde gidemedi. 

     
  • Sevilla-Fenerbahçe maçı yazar yorumları

    Oysa bir gol bulsak, özgüven sorunu yaşayan Sevilla'nın ayakları daha çok titreyecek ve daha çok hata yapacaktı. Ama bu devrede şans onlardan yanaydı. Bu futbolun karşılığı böyle olmamalıydı. Gerçekten yazık. Rövanşta bu skorun altından kalkmak kolay değil. Bu tecrübedeki bir takıma karşı Fenerbahçe'nin işi çok zor. Umarım beni yanıltırlar.
  • Sevilla-Fenerbahçe maçı yazar yorumları

    İlker Yağcıoğlu (Takvim): İlk 45 dakikada Fenerbahçe harika bir oyun ortaya koydu. Ekim ayından bu yana seyrettiğim en iyi Fenerbahçe'yi izledim. İşin savunma tarafını kusursuz oynadılar. Sevilla'ya hemen hemen hiç pozisyon vermeden ilk yarıyı bitirdik. Top bize geçtiği anda da ya da ön alanda yaptığımız baskıyla kazandığımız toplarla 5-6 tane gol pozisyonu yakaladı. 
  • Sevilla-Fenerbahçe maçı yazar yorumları

    Bir Avrupa Kupası maçında, deplasmanda bundan daha fazla gol pozisyonuna giremezsiniz. Tabi ki girmek yetmiyor. İkinci gol çok ince bir ofsayt kararıyla geldi. Açıkçası 1-0 ile turu İstanbul'da geçeceğimize inanıyordum. Ama 2-0 gerçekten de sıkıntılı bir skor. Kadıköy'de yakaladığımız pozisyonları gole çevirmekten başka bir çaremiz yok gibi duruyor.
  • Sevilla-Fenerbahçe maçı yazar yorumları

    Faik Çetiner (Fanatik): Maça önde baskıyla başlayan Fenerbahçe, ilk 45 dakikada rakibinden çok fazla pozisyona girdi.Hele ilk yarım saat dolmadan King kaleci ile karşı karşıya kaldığında zoru değil kolayı yapıp, topu içeri bıraksa, oyun da erkenden kopacaktı. İlk 45 dakikada sahada kötü oynayan tek Sarı Lacivertli futbolcu yoktu. Tek eksik goldü. Sahada gol yollarında çok cömert bir Fenerbahçe vardı. Takım iyi oynayınca Jesus devre arası hamle yapmadı. 
  • Sevilla-Fenerbahçe maçı yazar yorumları

    Fenerbahçe’nin ilk yarıda atamadığı golleri ikinci yarı atar ümidini taşıyorduk. Ancak devre başında hesapta olmayan bir gol yiyince, hesaplar karıştı. Futbolda pozisyon buldun mu atacaksın. Fenerbahçe gibi kale önlerinde, cömert ve son vuruş becerisi gösteremezsen, hak etmediğin bir faturayı önüne koyarlar. Ben yine de Kadıköy’deki rövanşı ümitle bekleyenlerdenim.
  • Sevilla-Fenerbahçe maçı yazar yorumları

    Serkan Akcan (Fanatik): Jesus’un Sevilla’yı bu kadar formsuz ve kötü döneminde yakalamışken tıpkı derbilerde olduğu gibi Sampaoli’nin karşısına da haftalardır elini sürmediği üçlü savunmayla çıkışı mağlubiyeti açıklamaya yeter sanırım. Samet Akaydın Fenerbahçe’ye imza attığı gün Jesus’un onu üçlü savunmada kullanma konusunda çok istekli olduğunu söylemişti. O yüzden olsa gerek Jesus, Sevilla planını Samet’in üzerinden başlayarak kurmayı tercih etmiş olmalı. Samet’in arkadan destek olduğu düzende King ve Valencia, Sevilla kalesini defalarca zorlarken İrfancan kötü bir gece geçiriyordu.
  • Sevilla-Fenerbahçe maçı yazar yorumları

    Formasyonunu olmasa da oyun senaryosunu değiştiren Sampaoli bu hamlelerinin karşılığını erken bir golle aldı denebilir. Jesus ise golün ardından 5-3-2 diziliminde üçlü orta sahanın solunda oynayan Crespo’yu Rossi’yle, King’i de Batshuayi ile değiştirdi. Yani formasyonunu ve planını koruyarak sadece isimleri değiştirdi. Jesus, üçlü savunma aşkına 3 derbiyi feda etmişti, dün gece de Sevilla maçını ikinci yarıda yapamadığı hamlelerle kaybetmiş oldu.
  • Sevilla-Fenerbahçe maçı yazar yorumları

 

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