Sevilla Roma finali için artık nefesler tutuldu. Güçlü İspanyol temsilcisi Sevilla ile köklü İtalyan ekibi Roma'nın kozlarını paylaşacağı finale ilişkin tüm bilgileri bir araya getirdik. İşte, Sevilla Roma maçının başlama saati, yayıncı kanalı ve muhtemel 11'leri...