"BAZI KONULARI BİLMEMEM NORMAL"



Çıkan haberlerin ardından Şahin, "Marşı'nı okusaydım örnek Türk kadını mı olacaktım? Tavırlardan dolayı rahatsız oldum, okuyamadım. Ben o anların yayınlanmayacağı konusunda söz almıştım fakat yayınladılar, onlara dava açıyorum. Beni bilen biliyor. 6 yaşından beri İngiltere'de büyüdüm. Bütün eğitimimi İngilizce aldım, bazı konuları bilmemem normal. Bu beni daha az mı Türk mü yapıyor? Sanmıyorum..." açıklamasını yapmıştı.



Pek çok ünlü isim de Şahin'e destek vermişti.

Fotoğraflar: HT Magazin, Instagram