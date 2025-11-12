Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler
        Haberler Objektife Takılanlar Şevval Sam: Doğum günümde buluştuk - Magazin haberleri

        Şevval Sam: Doğum günümde buluştuk

        Ünlü şarkıcı Şevval Sam, 52'nci yaşını Nişantaşı'nda yazar Nazım Alpman ile kutladı. Sam, doğum gününde polemiklere değinmek istemediğini söyledi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12.11.2025 - 18:39 Güncelleme: 12.11.2025 - 18:41
        ABONE OL
        ABONE OL
        "Doğum günümde buluştuk"
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Habertürk'ten Çetin Kan'ın haberine göre; Şevval Sam, yeni yaşını kutladı. 11 Kasım doğumlu olan Sam, 52'nci yaş gününde yazar Nazım Alpman ile Nişantaşı’nda bir araya geldi. İlk kutlamayı Alpman ile yapan Sam, "Geçen sene bir araya gelememiştik. Bu doğum günümde buluştuk" dedi.

        Sevenlerinin kendisini arayarak doğum gününü kutladığını söyleyen Sam, "Sizin için en özel kutlamayı kim yaptı?" sorusuna, "Sağ olsun eş, dost arayıp kutluyor. Tabii ki en özeli, oğlum Taro Emir Tekin ve annem Leman Sam'ın arayıp kutlaması oldu. Bir araya gelip kutlayacağız" yanıtını verdi.

        "BUGÜN BENİM İÇİN ÖZEL BİR GÜN"

        Muhabirlerin doğum günü sorularına cevap veren Sam, "Bugün benim için özel bir gün. Polemik sormayın lütfen" diyerek ricada bulundu. Sam ve Alpman, gülümseyerek objektiflere doğum günü pozu verdi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Şevval Sam
        #nazım alpman
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Emlak vergisine düzenleme geliyor
        Emlak vergisine düzenleme geliyor
        Askeri kargo uçağı Gürcistan'da düştü! 20 şehit
        Askeri kargo uçağı Gürcistan'da düştü! 20 şehit
        20 şehidimizin ailelerine acı haber verildi... Yüreğimize gömüyoruz
        20 şehidimizin ailelerine acı haber verildi... Yüreğimize gömüyoruz
        Kış kapıda
        Kış kapıda
        Yağ fabrikasında patlama: 10 yaralı
        Yağ fabrikasında patlama: 10 yaralı
        UNRWA Genel Komiseri Lazzarini'den Habertürk için 'Gazze' yazısı
        UNRWA Genel Komiseri Lazzarini'den Habertürk için 'Gazze' yazısı
        12 Kasım 2025: Bugün ne oldu?
        12 Kasım 2025: Bugün ne oldu?
        Ülkelerden taziye mesajları
        Ülkelerden taziye mesajları
        38 yıla kadar hapsi istendi
        38 yıla kadar hapsi istendi
        5 kişi ölmüş, 63 kişi yaralanmıştı... Lokantadaki patlamada karar!
        5 kişi ölmüş, 63 kişi yaralanmıştı... Lokantadaki patlamada karar!
        TFF'den Ersin Destanoğlu ve Necip Uysal kararı!
        TFF'den Ersin Destanoğlu ve Necip Uysal kararı!
        "Sapla samanın ayrılması lazım"
        "Sapla samanın ayrılması lazım"
        Kredi kartlarına gece kısıtlaması mı getirildi?
        Kredi kartlarına gece kısıtlaması mı getirildi?
        Trump'tan Herzog'a "Netanyahu'yu affet" mektubu
        Trump'tan Herzog'a "Netanyahu'yu affet" mektubu
        İBB “yolsuzluk” soruşturması tamamlandı!
        İBB “yolsuzluk” soruşturması tamamlandı!
        Soruşturma nasıl başladı?
        Soruşturma nasıl başladı?
        Kenan Yıldız için flaş gelişme: Anlaşma sağlayamadı!
        Kenan Yıldız için flaş gelişme: Anlaşma sağlayamadı!
        "Enkazların üzerinde top oynayamazsın!"
        "Enkazların üzerinde top oynayamazsın!"
        Önce Melisa'yı vurmuş... 3 seri cinayet!
        Önce Melisa'yı vurmuş... 3 seri cinayet!