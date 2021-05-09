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Seyahat izin belgesi nasıl alınır? Telefon ile e-Devlet seyahat izin belgesi alma ekranı

Seyahat izin belgesi alma yöntemleri merak ediliyor. Koronavirüs tedbirleri kapsamında 'Tam Kapanma' dönemine geçmemiz ile birlikte tüm illere seyahat yasağı getirildi. 'Seyahat izin belgesi nasıl alınır?' Sorusu araması da arttı. Seyahat İzin Belgesi telefon ve e-devlet üzerinden alınabiliyor. İşte telefon ve e-Devlet ile seyahat izin belgesi alma

Seyahat izin belgesi nasıl alınır? Telefon ile e-Devlet seyahat izin belgesi alma ekranı

Koronavirüs tedbirleri kapsamında alınan Tam Kapanma kararının ardından şehirler arası seyahat belgesi vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan tüm illerde şehirler arası seyahat yasağı getirildiğini duyurdu. 65 yaş ve üzeri vatandaşların seyahat edebilmeleri için Sadece Seyahat İzin Belgesi almaları gerekiyor. Peki Seyahat İzin Belgesi nasıl alınır? 2021 E-Devlet seyahat izin belgesi başvurusu...

SEYAHAT İZİN BELGESİ BELGESİ NEDİR?

İçişleri Bakanlığı'nın yayımladığı Tam Kapanma Genelgesi'ne göre,

Sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak olan 29 Nisan 2021 Perşembe günü saat 19.00’dan 17 Mayıs 2021 Pazartesi günü saat 05.00’e kadar vatandaşlarımızın şehirlerarası seyahatlerine zorunlu haller dışında izin verilmeyecektir.

Seyahat İzin Belgesi almaları koşuluyla şehirlerarası seyahat edebilecek olup her türlü şehirlerarası toplu ulaşım aracına (uçak, otobüs, tren, vapur vb.) ilişkin bilet satış sürecinde Seyahat İzin Belgesi'nin alınmış olması şartı aranacaktır.

E-DEVLET SEYAHAT İZİN BELGESİ NASIL ALINIR?

Seyahat İzin Belgesi ALO 199 Vefa Sosyal destek hattından ya da e-Devlet üzerinden alınabilir. E-devlet ekranından seyahat izin belgesi almak için öncelikle T.C kimlik numarası ve şifre ile giriş yapılıyor.

Giriş yapmanın ardında İçişleri Bakanlığı bölümünde yer alan “e - Başvuru” kısmına giriliyor. Seçenekler arasından “Seyahat İzin İşlemleri” seçilerek form dolduruluyor.

E-DEVLET SEYAHAT İZİN BELGESİ ALMAK İÇİN TIKLAYINIZ

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