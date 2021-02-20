Kuzey ve Yıldız'ı bekleyen tehlike ne?

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'Huysuz Virjin' karakteriyle milyonların tanıdığı isim Seyfi Dursunoğlu, geçtiğimiz yıl temmuz ayında 87 yaşında hayata veda etmişti.

'Üçü Her Yerde' adlı programda Dursunoğlu'nun mirasıyla ilgili yeni bir gelişmeden bahsedildi.

Vefatından sonra vasiyeti üzerine mirasının büyük bir kısmı Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği'ne bağışlayan Seyfi Dursunoğlu'nun yeğenleri Evren Saydan ve Erhan Saydan'dan, bu isteğe itiraz geldi.

İkilinin bağış yapılacak paradan pay talep ettiği öğrenildi.

Açılan davada ayrıca Seyfi Dursunoğlu'nun vasiyetine iki ünlü ismin şahitlik edeceği öne sürüldü. Şahitlik edecek isimlerin hangi iki ünlü isim olacağını mahkemenin karar vereceği iddia edildi.