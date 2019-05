Subaşı, geçtiğimiz yıl, 'Is it ok' adını verdiği moda danışmanlığı uygulamasını hayata geçirmek için çalışmalara başlamıştı. Subaşı'nın bu girişimi, Safiye Nur Şimşek'i harekete geçirdi. Şimşek, bu girişimin kendisinin hayata geçirdiği bir proje olduğunu söyleyerek Subaşı'ya dava açtığını söyledi.