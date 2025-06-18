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        Haberler Televizyon Sezonun merakla beklenen dizisi 'Veliaht'tan teaser afiş

        Sezonun merakla beklenen dizisi 'Veliaht'tan teaser afiş

        SHOW TV'nin, Faro imzalı sezonun iddialı dizisi 'Veliaht' eylül ayında izleyicilerle buluşmaya hazırlanıyor. Farklı hikâyesi ve güçlü oyuncu kadrosuyla dikkat çeken, yakın zamanda yayınlanan tanıtımıyla büyük beğeni toplayan diziden teaser afiş paylaşıldı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18.06.2025 - 13:33 Güncelleme: 18.06.2025 - 13:38
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        'Veliaht'tan teaser afiş
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        SHOW TV’nin merakla beklenen dizisi 'Veliaht'tan teaser afiş yayımladı. Esenler Otogarı’nda geçen aile içi güç savaşlarını ve büyük bir aşk öyküsünü ekrana taşıyacak dizinin oyuncu kadrosunda; Akın Akınözü, Serra Arıtürk, Ercan Kesal, Erkan Kolçak Köstendil, Hazal Türesan, Derya Karadaş, Tansu Biçer, Bora Akkaş, Erdem Şenocak, Arif Pişkin, Ayşegül Ünsal, Burak Altay, Kayhan Açıkgöz, Sabahattin Yakut, Selin Köseoğlu, Selin Dumlugöl, Volkan Kıran ve Ufkum Kalaoğlu gibi usta ve genç isimler buluşuyor.

        Özgün hikâyesinde Tunahan Kurt imzası olan, senaryosunu; Berrin Tekdemir, Necip Güleçer, Tunahan Kurt’un beraber yazdığı ‘Veliaht’ın yönetmen koltuğunda ise Sinan Öztürk yer alıyor.

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        Zülfikar Karslı, yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle otogardaki eski gücünü yitirirken, herkes gözünü yurt dışından döneceği söylenen oğlu Zafer’e dikmiştir. Babasından kalan borçlarla boğuşan seyyar tamirci Timur’un yolu bu sırlarla dolu aileyle kesişir ve hiç bilmediği bir kaderin içine, Zülfikar Karslı'nın veliahtı Zafer Karslı olarak adım atar. Zülfikar'ın çocukları Kudret, Derya, Cennet, Zafer ve Zafer'in eşi Reyhan için artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacaktır.

        Aile bağları, geçmiş sırlar, iktidar, aşk ve intikam temalarını sorgulatacak, dikkat çekici senaryosu ve güçlü oyuncu kadrosuyla ekranlara damgasını vurmaya hazırlanan ‘Veliaht’, yeni sezonda eylülde SHOW TV’de başlayacak.

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        #veliaht
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