

İş Sanat’ın genç müzisyenlere sahne deneyimi kazandırmak ve sanat hayatına attıkları ilk adımlarında destek olmak amacıyla gerçekleştirdiği “Parlayan Yıldızlar” konserleri bu sezonki son iki performansı ile 30 Mayıs Pazartesi İş Kuleleri Salonu’nda gerçekleşecek. Selin Özer (flüt) ve Alpay Jan İnkilap’ın (keman) sahne alacağı konserler saat 20.30’da başlayacak.

Konserin ilk bölümünde sahne alacak flüt sanatçısı Selin Özer, 2016 yılında Uluslararası Florida Flüt Festivali’ne katıldı. Yine aynı yıl Amerika’nın Orlando şehrinde düzenlenen Uluslararası Flüt ve Piccolo Enstitüsü’nde konserler verdi. 2017 yılında Bulgaristan’da düzenlenen Uluslararası Flüt Yarışması’nda ikincilik ödülü bulunan Özer, yine aynı yarışmadan Radio Varna’da kayıt ödülü ile 2020 yılında Fransa’da düzenlenen 9.Uluslararası “Flutissimo 2020” Flüt Yarışması’nda ikincilik ödülüne layık görüldü. Würth Filarmoni, Philharmonische Kammerorchester Wernigerode ve Mitteldeutschen Kammerphilharmonie gibi orkestraların yanı sıra, Cecilia Bartoli ve Sonya Yoncheva gibi dünyaca ünlü solistler ile çalışma fırsatı yakaladı.

Genç sanatçı repertuvarında yer alan George Hüe, Georg Philipp Telemann, Camille Saint-Saëns, Otar Taktakishvili’nin eserleriyle sahnede olacak.

Konserin ikinci bölümünde sahne alacak kemancı Alpay Jan İnkilap, 5. Gülden Turalı Ulusal Keman Yarışması’nda birincilik, 55. Kocıan Uluslararası Keman Yarışması’nda (Çek Cumhuriyeti) ikincilik, ve Belçika’da yapılan Uluslararası 7. Bravo Keman Yarışması’nda üçüncülük ödüllerinin sahibi oldu. Bilkent Gençlik Senfoni Orkestrası, Ankara Filarmoni Orkestrası, Bolu İzzet Baysal Üniversitesi Gençlik Orkestrası, Başkent Filarmoni Ankara Orkestrası ve Akademik Başkent Orkestrası gibi birçok orkestra eşliğinde solist olarak verdiği konserlerin yanı sıra genç sanatçı, Londra’da bulunan Welwyn Garden City Orkestrası ile Glazunov Keman Konçertosu’nu seslendirdi. Alpay Jan İnkilap, eğitimine Almanya-Berlin Barenboim-Said Akademie’de devam ediyor.

Genç kemancı, konserde Giuseppe Tartini, Fazıl Say ve César Franck’in eserlerine yer verecek.



Ücretsiz gerçekleştirilecek konserlere katılmak için rezervasyon@issanat.com.tr e-posta adresinden veya 0 212 316 10 83 telefon numarasında rezervasyon yapılabilir.