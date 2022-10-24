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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

SGK 935 personel alımı yapacak!

SGK 935 personel alımı başvuru detayları gündemdeki yerini aldı. Resmi Gazete'de yayımlanan karar ile birlikte Sosyal Güvenlik Kurumu'na 935 personel alımı gerçekleştirileceği duyuruldu. Yayımlanan kararın ardından SGK personel alımı başvuru şartları araştırılıyor. İlana başvuruda bulunmak isteyenler, SGK personel alımı başvuru tarihleri ve şartlarını merak ediyor. İşte detaylar...

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  • SGK 935 personel alımı başvuru nasıl ve nereden yapılır? 2022 Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) şartları neler, kadro dağılımı nasıl?

    Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile bazı bakanlık ve kurumlara 1509 yeni kadro ayrıldı. "Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Kadro İhdas Edilmesine İlişkin Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi" Resmi Gazete'de yayımlandı. Yayımlanan karar ile birlikte SGK'ye 935 personel alımının gerçekleşeceği duyuruldu. İşte SGK personel alımı başvuru detayları...
  • SGK 935 personel alımı başvuru nasıl ve nereden yapılır? 2022 Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) şartları neler, kadro dağılımı nasıl?

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan kararnameye göre kadro dağılımı belli oldu. İşte 1509 yeni kadronun branş dağılımı;

    Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına 1,

    Anayasa Mahkemesi Başkanlığına 20,

    Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına 2,

    Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına 1,

    Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğüne 4,

    Emniyet Genel Müdürlüğüne 8, İçişleri Bakanlığına 177,

    İletişim Başkanlığına 49,

    Kültür ve Turizm Bakanlığına 65,

    Milli Savunma Bakanlığına 141,

    Milli Savunma Üniversitesine 3,

    Orman Genel Müdürlüğüne 9,

    Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Başkanlığına 935,

    Ticaret Bakanlığına 31,

    Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığına 27,

    Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığına ise 36 kadro ihdası yapıldı.
  • SGK 935 personel alımı başvuru nasıl ve nereden yapılır? 2022 Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) şartları neler, kadro dağılımı nasıl?

    SGK PERSONEL ALIMI KADRO VE BRANŞ DAĞILIMI AÇIKLANDI

    Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Başkanlığının merkez teşkilatına alım yapılacak 935 yeni personel için kadro ve branş dağılımı şöyle sıralandı:

    30 uzman,

    88 şef,

    668 veri hazırlama ve kontrol işletmeni,

    55 memur,

    43 mühendis,

    14 tekniker,

    37 teknisyen.
  • SGK 935 personel alımı başvuru nasıl ve nereden yapılır? 2022 Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) şartları neler, kadro dağılımı nasıl?

    SGK PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

    Sosyal Güvenlik Kurumu 935 personel alımı başvuru şartları henüz açıklanmadı. Anck SGK, adaylardan genel olarak 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48. maddesindeki şartları arıyor;

    Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

    Kamu haklarından mahrum olmamak,

    Görevini yapmasına engel olabilecek herhangi bir sağlık sorunu olmamak,

    Erkek Adaylar için askerliğini yapmış veya askerlik ile ilgisi olmamak,

    Herhangi bir suç hükümlülüğü olmamak.

    KPSS şartı (Adayların 2022 yılında düzenlenen KPSS Lise oturumu için P94, Önlisans oturumu için P93 ve Lisans oturumu için P3 puan türünden puan almış olmaları gereklidir).
  • SGK 935 personel alımı başvuru nasıl ve nereden yapılır? 2022 Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) şartları neler, kadro dağılımı nasıl?

    SGK 935 PERSONEL ALIMI NE ZAMAN VE NASIL YAPILACAK?

    SGK personel alımının nasıl ve ne zaman yapılacağına ilişkin net bir açıklama henüz gelmedi. SGK personel alımı başvuru detayları açıklandığında haberimizde yer alacak. 

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