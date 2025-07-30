Shakhtar Donetsk - Beşiktaş rövanş maçı için geri sayım başladı. İlk maçta sahasında rakibine 4-2 mağlup olan siyah-beyazlılar, deplasmanda Ukrayna temsilcisi karşısında avantajlı skoru elde edip 3. eleme tura yükselme hesapları yapıyor. Beşiktaş'ın 4-2 kaybettiği ilk maçın rövanşında turu geçebilmek için en az 3 farklı galibiyete ihtiyacı var. Siyah-beyazlılar, UEFA Avrupa Ligi'ne 2. eleme turunda veda etmesi durumunda yoluna UEFA Konferans Ligi 3. eleme turundan devam edecek. Peki, "Shakhtar Donetsk - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta? Avrupa Ligi Beşiktaş maçı hangi kanalda?" İşte Shakhtar Donetsk - Beşiktaş maçı tarihi ve saati...