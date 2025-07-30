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        Haberler Bilgi Spor Shakhtar Donetsk - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta? Avrupa Ligi Beşiktaş maçı hangi kanalda?

        Shakhtar Donetsk - Beşiktaş rövanş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

        Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turu rövanş maçında Arda Turan yönetimindeki Shakhtar Donetsk ile karşı karşıya gelecek. Krakow kentindeki Reymana Stadı'nda oynanacak müsabaka öncesinde, Shakhtar Donetsk - Beşiktaş rövanş maçının tarihi ve saati futbolseverlerin gündemini meşgul etmeye başladı. Peki, "Shakhtar Donetsk - Beşiktaş rövanş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?" İşte Shakhtar Donetsk - Beşiktaş maçı yayıncı kuruluşu...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30.07.2025 - 23:36 Güncelleme: 30.07.2025 - 23:36
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        Shakhtar Donetsk - Beşiktaş rövanş maçı için geri sayım başladı. İlk maçta sahasında rakibine 4-2 mağlup olan siyah-beyazlılar, deplasmanda Ukrayna temsilcisi karşısında avantajlı skoru elde edip 3. eleme tura yükselme hesapları yapıyor. Beşiktaş'ın 4-2 kaybettiği ilk maçın rövanşında turu geçebilmek için en az 3 farklı galibiyete ihtiyacı var. Siyah-beyazlılar, UEFA Avrupa Ligi'ne 2. eleme turunda veda etmesi durumunda yoluna UEFA Konferans Ligi 3. eleme turundan devam edecek. Peki, "Shakhtar Donetsk - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta? Avrupa Ligi Beşiktaş maçı hangi kanalda?" İşte Shakhtar Donetsk - Beşiktaş maçı tarihi ve saati...

        2

        SHAKHTAR DONETSK - BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

        UEFA Avrupa Ligi 2'nci Ön Eleme Turu rövanş mücadelsi ise 31 Temmuz saat 21.00'de oynanacak.

        3

        SHAKHTAR DONETSK - BEŞİKTAŞ MAÇI HANGİ KANALDA?

        Reymana Stadı'nda oynanacak mücadele HT Spor ekranlarından canlı yayınlanacak.

        HTSPOR TV CANLI YAYIN İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

        4

        BEŞİKTAŞ'IN UEFA KADROSU

        Beşiktaş'ın Shakhtar Donetsk ile oynayacağı maçlar öncesinde UEFA'ya bildirdiği kadroda dört oyuncu yer almadı.

        Siyah-beyazlı ekipte Emrecan Uzunhan, Bahtiyar Zaynutdinov, Jean Onana ve Alex Oxlade-Chamberlain UEFA listesinde kendine yer bulamadı.

        Beşiktaş'ın UEFA'ya bildirdiği listede şu isimler bulunuyor:

        "Mert Günok, Ersin Destanoğlu, Jonas Svensson, Gabriel Paulista, Felix Uduokhai, Necip Uysal, Tayyip Talha Sanuç, David Jurasek, Emirhan Topçu, Tayfur Bingöl, Demir Ege Tıknaz, Amir Hadziahmetovic, Milot Rashica, Salih Uçan, Orkun Kökçü, Keny Arroyo, Kartal Kayra Yılmaz, Joao Mario, Ernest Muçi, Can Keleş, Rafa Silva, Al Musrati, Elan Ricardo, Gedson Fernandes, Tammy Abraham"

        5

        HT SPOR KANAL FREKANS BİLGİLERİ VE YAYINCI PLATFORMLAR

        Uydu Bilgileri

        42° Doğu Uydusu, Batı Beam

        Frekans: 11837 Vertical (Dikey)

        Sembol Oranı: 30000

        Yayıncı Platformlar

        Digitürk: Kanal 75

        D-Smart: Kanal 79

        Tivibu: Kanal 87

        Kablo TV: Kanal 227

        Turkcell TV+

        6

        BEŞİKTAŞ NASIL TUR ATLAR?

        Beşiktaş'ın 4-2 kaybettiği ilk maçın rövanşında turu geçebilmek için en az 3 farklı galibiyete ihtiyacı var.

        Shakhtar Donetsk karşısında siyah-beyazlı takımın alacağı 2 farklı tüm galibiyetlerde mücadele uzatmalara gidecek.

        Öte yandan alacağı tüm galibiyet ve beraberliklerin yanı sıra tek farklı yenilgilerde ise Ukrayna temsilcisi bir üst tura yükselecek.

        7

        TURU GEÇMESİ HALİNDE MUHTEMEL RAKİPLER BELLİ

        Siyah-beyazlı takımın UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turunda Shakhtar Donetsk'i geçmesi durumunda ise muhtemel rakipleri geçen hafta yapılan kura çekiminde belli oldu.

        Beşiktaş, 3. eleme turunda Şampiyonlar Ligi'ndeki Rangers (İskoçya)-Panathinaikos (Yunanistan) eşleşmesinin kaybedeniyle karşı karşıya gelecek.

        Rangers, sahasındaki ilk maçta Panathinaikos'u 2-0 yendi.

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        ELENİRSE KONFERANS LİGİ'NDEN DEVAM EDECEK

        Siyah-beyazlı takım, UEFA Avrupa Ligi'ne 2. eleme turunda veda ederse yoluna UEFA Konferans Ligi 3. eleme turunda devam edecek.

        Beşiktaş, Shakhtar Donetsk'e elenirse Konferans Ligi 3. eleme turunda St. Patrick's (İrlanda)-Kalju (Estonya) eşleşmesinin kazananıyla karşılaşacak.

        İlk maçta St. Patrick's, Kalju'yu 1-0 mağlup etti.

        Üçüncü eleme turunda karşılaşmalar, 7 ve 14 Ağustos'ta oynanacak.

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