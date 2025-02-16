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        Haberler Magazin Shakira, hastaneye kaldırıldı

        Shakira, hastaneye kaldırıldı

        Shakira, karın bölgesindeki rahatsızlık nedeniyle Peru'da hastaneye kaldırıldı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 16.02.2025 - 23:24 Güncelleme: 16.02.2025 - 23:24
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        Shakira, hastaneye kaldırıldı
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        Shakira, konser için bulunduğu Peru'da mide rahatsızlığı nedeniyle hastaneye kaldırıldı.

        Shakira yaptığı açıklamada, "Hepinize üzülerek bildirmek zorundayım ki dün gece karın bölgemdeki bir rahatsızlık nedeniyle acil servise gitmek zorunda kaldım ve şu anda hastanede yatıyorum. Doktorlar, bu akşam sahne alacak kadar iyi olmadığımı söyledi. Yarın daha iyi olmayı ve hastaneden en kısa sürede taburcu olup sizler için hazırladığım şovu sunmayı umuyorum" ifadelerini kullandı.

        Shakira, geçen hafta Brezilya'da başlayan turne çerçevesinde 10 yıl sonra ilk kez Peru'nun başkenti Lima'da yarın sahne alacaktı.

        *Haberin görselleri AP tarafından servis edilmiştir.

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