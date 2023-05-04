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Shakira'nın kardeşi ile Gerard Pique yumruk yumruğa kavga etti!

Gerard Pique ile Shakira'nın uzun yıllardır devam eden ilişkilerini, emekli futbolcunun ihaneti sebebiyle olaylı bir şekilde noktalanmıştı. Eski aşıkların gündemden düşmeyen ayrılık sürecine bu kez de Shakira'nın kardeşi dahil oldu. Pique ile Shakira'nın kardeşi Tonino Mebarak'ın yumruk yumruğa kavga ettiği İspanyol basınına yansıdı

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  • Shakira'nın kardeşi ile Gerard Pique yumruk yumruğa kavga etti!

    Barcelona'nın emekli futbolcusu Gerard Pique ile Kolombiyalı ünlü şarkıcı Shakira'nın olaylı ayrılığı konuşulmaya devam ediyor. Shakira, kendisini özel şirkette halkla ilişkiler uzmanı olarak çalışan Clara Chia ile aldatan Gerard Pique'yi suçüstü yakalamıştı.
  • Shakira'nın kardeşi ile Gerard Pique yumruk yumruğa kavga etti!

    12 yıldır birlikte olduğu ve iki çocuğunun annesi Shakira ile nikâh masasına oturmayan Gerard Pique'nin "Kuklasıyım" dediği yeni sevgilisi Clara Chia ile dünyaevine gireceği ortaya çıkmıştı.
  • Shakira'nın kardeşi ile Gerard Pique yumruk yumruğa kavga etti!

    Olaylı ayrılığın ardından çocukları Milan (9) ve Sasha'nın (7) velayetini alan Shakira'nın ABD'nin Miami kentindeki 750 metrekarelik evine taşındı. Aralarında yaptıkları anlaşmaya Pique'nin ayda 10 gün çocuklarıyla vakit geçirebileceği konusunda uzlaşma sağlandı. 
  • Shakira'nın kardeşi ile Gerard Pique yumruk yumruğa kavga etti!

    KAVGAYI POLİS AYIRDI

    İspanyol basınında yer alan haberlere göre; Gerard Pique, çocuklarını ziyaret etmek üzere Miami'ye yaptığı ilk seyahat sırasında Shakira ile tartıştı. Bu sırada ünlü şarkıcının erkek kardeşi Tonino Meberak araya girdi.
  • Shakira'nın kardeşi ile Gerard Pique yumruk yumruğa kavga etti!

    Gerard Pique ile Tonino Meberak büyüyen tartışma sonrasında yumruk yumruğa kavga etti. İkilinin kavgasını polis memurların ayırdı.
    Konuyla ilgili Pique veya Shakira'dan resmi bir açıklama gelmedi.
  • Shakira'nın kardeşi ile Gerard Pique yumruk yumruğa kavga etti!

    BARCELONA'DAN TAŞINDI

    Yaşananların ardından Shakira, çocukları Milan ve Sasha ile bir zamanlar sevdiği adamla birlikte yaşadığı İspanya'nın Barcelona kentine ve oradaki hayatına veda etmişti.
  • Shakira'nın kardeşi ile Gerard Pique yumruk yumruğa kavga etti!

    ABD'nin Florida eyaletine taşınan Shakira, sosyal medya hesabından duygusal bir mesaj yayınlamıştı. Ünlü şarkıcı,çocuklarına düzenli bir hayat sağlamak için yerleştiğini belirtmişti.
  • Shakira'nın kardeşi ile Gerard Pique yumruk yumruğa kavga etti!

    "YENİ BİR DÖNEME BAŞLIYORUZ"

    Shakira, ayrıca bu vedasının kendisi için hiç de kolay olmadığını ifade etmişti. Gelecekten umutlu olduğunu söyleyen şarkıcı, "Bugün, onların mutluluğu için arayışımızda yeni bir döneme başlıyoruz. Barcelona'da bir sürü dalgada benimle birlikte sörf yapanlara teşekkür ederim" demişti.
  • Shakira'nın kardeşi ile Gerard Pique yumruk yumruğa kavga etti!

    "DOSTLUĞUN, AŞKTAN DAHA UZUN ÖMÜRLÜ OLDUĞUNU ÖĞRENDİM"

    Shakira, Barcelona'da yaşadığı süre içinde arkadaşlığın ve dostluğun aşktan daha uzun ömürlü olduğunu öğrendiğini satırlarına eklemişti. Şarkıcı, paylaşımını "Beni cesaretlendiren gözyaşlarımı silen, bana esin veren ve büyümemi sağlayan herkese teşekkür ederim" sözleriyle sonlandırmıştı.
  • Shakira'nın kardeşi ile Gerard Pique yumruk yumruğa kavga etti!

    DOLAPTAKİ REÇEL SHAKIRA'YI 'UYANDIRDI'

    Gerard Pique'nin eski sevgilisi Shakira'yı aldattığı iddiası, Shakira'nın buzdolabından olan bir reçel sayesinde ortaya çıkmıştı. Çünkü reçel yemeyi sevmeyen Pique'nin evde olduğu sırada buzdolabında yenmiş reçel bulan Shakira, bu durumdan şüphelenmişti. İddiaya göre; o reçel Pique'nin sevgilisi Clara Chia için alınmıştı.
  • Shakira'nın kardeşi ile Gerard Pique yumruk yumruğa kavga etti!

    "BİR KADININ KENDİNİ BİR ERKEKLE TAMAMLAYABİLECEĞİNE İNANDIM"

    Yaşananların ardından konuyla ilgili konuşan Shakira, "Bir kadının, kendini bir erkekle tamamlayabileceğine inandım. Ayrıca çocukların anne ve babalarıyla birlikte aynı çatı altında olduğunu hayal ettim. Hayatta bütün düşlerinizi gerçekleştiremezsiniz ama hayat bunu da telafi edecek olanaklar sunar" demişti. Ünlü şarkıcı, sahip olduğu iki oğlunun da hayatın, yolunda gitmeyen bazı şeyler için kendisine sunduğu bir telafi olduğunu sözlerine eklemişti.

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