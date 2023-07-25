Haberler Dünyadan Shakira'nın uzun zaman sonra yüzü güldü - Magazin haberleri

Shakira'nın uzun zaman sonra yüzü güldü Önce aldatılmasıyla, sonra da kaçakçılıktan hakkında 8 yıl hapis istenmesiyle bir hayli zor günler geçiren Shakira'nın yüzü, uzun zaman sonra ilk kez güldü. Shakira, 'Premios Juventud 2023' adlı ödül töreninde 'En İyi Kadın Şarkıcı' ve 'En İyi Şarkı' başta olmak üzere 8 ödüle layık görüldü Habertürk Giriş: 25.07.2023 - 09:23 Güncelleme: 25.07.2023 - 09:26 facebook

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Shakira, son bir yılda epeyce zor günler geçirdi. Önce iki çocuğunun babası Gerard Pique tarafından aldatıldı. Daha sonra da gelir ve servet vergisinde dolandırıcılık yaptığı gerekçesiyle İspanyol mahkemesi tarafından hakkında soruşturma başlatıldı. 8 yıl hapsi istenen ünlü şarkıcının yüzü uzun zaman sonra güldü.

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8 ÖDÜLE LAYIK GÖRÜLDÜ Shakira, Porto Riko'da düzenlenen 'Premios Juventud 2023' adlı ödül töreninde 'En İyi Kadın Şarkıcı' ve 'En İyi Şarkı' başta olmak üzere 8 ödüle layık görüldü. Shakira, ödül törenine oğulları Sasha ve Milan ile birlikte katıldı.