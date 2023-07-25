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        Haberler Dünyadan Shakira'nın uzun zaman sonra yüzü güldü - Magazin haberleri

        Shakira'nın uzun zaman sonra yüzü güldü

        Önce aldatılmasıyla, sonra da kaçakçılıktan hakkında 8 yıl hapis istenmesiyle bir hayli zor günler geçiren Shakira'nın yüzü, uzun zaman sonra ilk kez güldü. Shakira, 'Premios Juventud 2023' adlı ödül töreninde 'En İyi Kadın Şarkıcı' ve 'En İyi Şarkı' başta olmak üzere 8 ödüle layık görüldü

        Habertürk
        Giriş: 25.07.2023 - 09:23
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        Shakira, son bir yılda epeyce zor günler geçirdi.

        Önce iki çocuğunun babası Gerard Pique tarafından aldatıldı. Daha sonra da gelir ve servet vergisinde dolandırıcılık yaptığı gerekçesiyle İspanyol mahkemesi tarafından hakkında soruşturma başlatıldı. 8 yıl hapsi istenen ünlü şarkıcının yüzü uzun zaman sonra güldü.

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        8 ÖDÜLE LAYIK GÖRÜLDÜ

        Shakira, Porto Riko'da düzenlenen 'Premios Juventud 2023' adlı ödül töreninde 'En İyi Kadın Şarkıcı' ve 'En İyi Şarkı' başta olmak üzere 8 ödüle layık görüldü.

        Shakira, ödül törenine oğulları Sasha ve Milan ile birlikte katıldı.

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        "ALDATILDIĞIMI BABAM YOĞUN BAKIMDAYKEN ÖĞRENDİM" DEMİŞTİ

        Shakira, Gerard Pique'nin kendisini aldattığı haberini babası William Mebarak Chadid yoğun bakımdayken aldığını söylemişti.

        Shakira, "Her şey bir anda oldu. Ailem dağılmıştı. İhanete uğradığımı, babam yoğun bakımdayken basından öğrenmiştim" demişti.

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        Yaşadığı zorlu süreci atlatamayacağına inandığını belirten Shakira, "Hayatımda en çok sevdiğim erkek, babam... Ona en ihtiyacım olan zamanda ellerimden kayıp gidiyordu. Onunla konuşamıyordum ya da en yakın arkadaşımdan tavsiye alamıyordum" ifadelerini kullanmıştı.

        Fotoğraflar: AA, AP, Instagram

        #Shakira
        #Gerard Pique
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