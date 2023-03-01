İLK KEZ KONUŞTU

İspanyol yayıncı Ibai Llanos'un sunduğu programın konuğu olan Gerard Pique, Clara Chia ile birlikteliği ile ilgili ilginç itiraflarda bulundu. Anlattığına göre Pique'nin hangi kıyafeti giyeceğini bile genç sevgilisi Clara Chia seçiyor. İşte bu yüzden de Gerard Pique kendisini "bir kukla" olarak tanımladı.

Ibai Llanos, Gerard Pique'ye giyim tarzını belirlemek için moda dergilerini takıp edip etmediğini sordu. İşte bu soru üzerine Pique, şakayla karışık bir açıklamada bulundu. Gerard Pique, Clara Chia ile birlikte alışveriş için mağazaya gittiklerini söyleyip "Gerçek şu ki, mağazaya gidiyoruz. Kıyafetleri benim için seçiyor ve satın alıyor" diye konuştu.