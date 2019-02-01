Beşiktaş'ın dün akşam bitirdiği Shinji Kagawa transferinin detayları belli oldu... Önceki akşam toplantı yapan Başkan Fikret Orman, yönetici Hüseyin Yücel ve teknik direktör Şenol Güneş, transferle ilgili takıma takviye yapılıp yapılmaması konusunda konuştu.

Sohbet sırasında, Beşiktaş'ın yeni pazarlara açılması konusu açılınca Hüseyin Yücel, Teknik Direktör Şenol Güneş'e Kagawa'yı sordu. Güneş'in "Beğendiğim bir futbolcu, takıma uygun" cevabını vermesinin ardından Hüseyin Yücel, İdari Direktör Ali Naibi'den bu oyuncunun şartlarını öğrenmesini istedi.

Ali Naibi'nin Kagawa'nın istediği ücretin 1.5 miyon Euro olduğunu söylemesinin ardından Yücel, "Ben 750 bin Euro veriyorum. 750 bin Euro teklif et" dedi. Yücel'in ardından Başkan Fikret Orman "Ben de 250 bin Euro veriyorum" dedi. Bunun üzerine oyuncuyla görüşen Ali Naibi, "Kagawa 1 milyon Euro'yu kabul etti" cevabını verdi. Toplamda 3 dakika süren görüşmelerin ardından Kagawa, Beşiktaş'ın teklifini kabul etti. Bu transfer için kulübün kasasından para çıkmayacak.

TRANSFER BÖYLE DUYURULDU

— Beşiktaş JK (@Besiktas) January 31, 2019

KAGAWA KİMDİR?

Shinji Kagawa profesyonel kariyerine ülkesi Japonya'nın Cerezo Osaka takımında başladı.

2010 yılında Bundesliga'nın güçlü ekiplerinden Borussia Dortmund'a transfer olan Japon futbolcu, Almanya'da oynadığı iki sezonun ardından İngiltere Premier Lig'e kiralık olarak gitti. Manchester United'da iki sezon geçiren milli futbolcu, yeniden Borussia Dortmund'a döndü.

Borussia Dortmund'daki ilk sezonunda 28 resmi karşılaşmaya çıkan Kagawa, sezonu 12 golle tamamladı. Ertesi sezon 43 resmi maçta 17 gol kaydeden Japon futbolcuya bu performansı Premier Lig'in kapılarını açtı.

Manchester United'daki ilk yılında 26 kez sahaya çıkan Kagawa rakip fileleri 6 kez havalandırdı. Bir sonraki sezon 30 maçta forma giyen orta saha oyuncusu, golle tanışamadı.

Dortmund'daki ikinci döneminde 39 resmi maçta forma giyerek takımının en önemli güçleri arasında yer alan Japon futbolcu, 6 gol atarak bir sonraki sezona geçti.

2015-2016 sezonunda Alman ekibi ile kariyerinin en iyi dönemlerinden birini yaşayan Kagawa, 13 golle oynadı. Kagawa, 2016-2017 ve 2017-2018 sezonlarını altışar golle noktaladı.

Alman ekibinde bu sezon istediği şansı bulamayan Kagawa, 2'si Bundesliga olmak üzere toplam 5 maçta forma giyebildi.