Show TV canlı izle ekranı (Beşiktaş - Lausanne Sport maçı): Show TV frekans bilgileri ve uydu ayarları
Beşiktaş, UEFA Konferans Ligi play-off turu rövanş maçında bu akşam İsviçre'nin Lausanne Sport takımıyla karşı karşıya gelecek. Tüpraş Stadı'nda oynanacak Beşiktaş - Lausanne Sport maçı Show TV canlı izle ekranı üzerinden şifresiz olarak takip edilecek. Kritik mücadeleyi ekran başından takip etmek isteyen futbolseverler, Show TV frekans ayarlama işlemlerini yapmak istiyor. Bu sebeple Show TV uydu bilgileri araştırılıyor. Peki Show TV uydu ayarı nasıl yapılır, frekans bilgileri nedir? İşte, Show TV frekans bilgileri ve uydu ayarları ile Beşiktaş rövanş maçı şifresiz izle ekranı...
SHOW TV FREKANS BİLGİLERİ VE UYDU AYARLARI
SHOW TV (UYDU)
DIGITAL
Türksat 4A 42° Doğu Uydusu
Alış Frekansı
12219,0 MHz
Polarizasyon
Horizontal (Yatay)
Symbol Rate
6.500 Msym/s
FEC Rate
3/4
Transporder
14
SHOW TV HD (UYDU)
DIGITAL
Türksat 4A 42° Doğu Uydusu
Alış Frekansı
12209,0 MHz
Polarizasyon
Horizontal (Yatay)
Symbol Rate
10.000 Msym/s
FEC Rate
3/4
Transporder
14
SHOW TV KAÇINCI KANALDA?
DİGİTÜRK
22. Kanalda İzleyebilirsiniz.
DİGİTÜRK SHOW TV HD
322. Kanalda İzleyebilirsiniz.
D-SMART
23. Kanalda İzleyebilirsiniz.
TURKSAT KABLO TV
Türkiye genelinde mevcut analog KTV şebekesinde S 08'inci kanaldan izleyebilirsiniz.
TELEDÜNYA
Teledünya sayısal kablo TV şebekesinde 24’ncü kanaldan izleyebilirsiniz.
İNTERNET
İnternet üzerinden www.showtv.com.tr adresinden izlenebilir.
SHOW TV CANLI İZLE EKRANI
Beşiktaş - Lausanne maçı, 28 Ağustos Perşembe günü (bugün) saat 20.00'de başlayacak.
Tüpraş Stadı'nda oynanacak mücadele, Show TV ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.
Futbolseverler, Show TV'nin resmi internet sitesi üzerinden "canlı izle" seçeneğiyle karşılaşmayı online olarak izleyebilecek.
SHOW TV CANLI YAYIN İZLE EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ
28 AĞUSTOS 2025 SHOW TV YAYIN AKIŞI
06:00 Güzel Günler
08:15 Bu Sabah
10:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk
12:30 Gelin Evi
15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
18:45 Show Ana Haber
19:30 Beşiktaş - FC Lousanne - Sport Maç Önü
20:00 Beşiktaş - FC Lousanne - Sport
22:00 Güldür Güldür Show
00:15 Deliormanlı
02:15 Gelin Evi
04:15 Deliormanlı