İzleyicileriyle buluşmak için gün sayan, Show TV’nin merakla beklenen yeni dizisi Nöbet’ten bir tanıtım daha geldi. Yapımını Pana Film’in yapımcılığını Necati Şaşmaz’ın üstlendiği, yönetmen koltuğuna Gökhan Erkut’un oturduğu Nöbet’in başrollerini Yurdaer Okur, Saygın Soysal, İpek Karapınar, Deniz Bolışık, Kürşat Alnıaçık gibi önemli isimler paylaşıyor.

NÖBET'TEN YENİ FRAGMAN

Güçlü oyuncu kadrosu, etkileyici senaryosu ve dev prodüksiyonu ile uzun zamandır merakla beklenen dizinin ekrana gelen tanıtımları büyük beğeni topluyor. Nöbet heyecanın hız kesmediği, milli değerlerin izleyenleri derinden etkilediği tanıtımlarına bir yenisini daha ekledi.

Görev yaptığı Hatay’da, halkla devlet arasındaki bağı güçlendirmeyi isteyen Barış Kalender’in (Yurdaer Okur),“Hatay insanı sıcaktır, samimidir, devletinin yanındadır komutanım. Farklı kökenden, farklı dinden bir çok insanın birlikte kardeşçe yaşadığı; Türkiye mozaiğinin en güzel örneğidir Hatay!” sözleri dikkat çekiyor.

Nöbet etkileyici hikayesiyle yakında Show TV’de başlıyor!