Show TV'nin yeni moda yarışması "Bir Başka Güzel"in afişi yayınlandı

'Onlar konuştukça ben yapmaya devam edeceğim!'

"Bir Başka Güzel"in afişi yayınlandı 0:00 / 0:00

HABERTURK.COM

Bugüne kadar yayınlanmış moda yarışmalarından farkıyla öne çıkacak olan "Bir Başka Güzel" Show TV'de izleyiciyle buluşmaya hazırlanıyor. Dünyanın ve Türkiye'nin değişik yerlerinden katılan ve binlerce aday arasından seçilen yarışmacılar, "Moda benden sorulur" diyerek, podyumda iddiasını gösterecek.

Başarılı modacı Raşit Bağzıbağlı, ünlü şarkıcı ve oyuncu Emina Jahoviç ve duayen iş kadını Bige Daruga Çalışkan'ın jüri koltuğunda oturacağı "Bir Başka Güzel"in sunuculuğunu Esra Eron üstleniyor. Dört yıldız ismin bir araya geldiği afiş göz dolduruyor.

Stilin, tarzın, yaratıcılığın ve şovların yarışması "Bir Başka Güzel" 13 Eylül Pazartesi'den itibaren hafta içi her gün saat 13.00'te Show TV'de.