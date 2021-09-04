Bambaşka bir moda yarışması izlemeye var mısınız?



NASIL BİR YARIŞMA?

Binlerce aday arasından seçilen 12 yarışmacı önce takımı için sonra da bireysel olarak mücadele edecek ve büyük ödül olan bir kasa altını almaya çalışacak. Hırsın ve rekabetin yer aldığı programda birbirinden değişik showlar da olacak.

JÜRİSİYLE DE İDDİALI!

Yarışmacılar, konusunda seçkin bir jüri karşısına çıkacak. Başarılı modacı Raşit Bağzıbağlı, ünlü şarkıcı ve oyuncu Emina Jahoviç ve duayen iş kadını Bige Daruga Çalışkan... "Bir Başka Güzel" Esra Eron'un sunumuyla seyirciyle buluşacak.

Bu zamana kadar yapılan moda yarışmalarına benzemeyen "Bir Başka Güzel"de, karakterine, zekasına, gücüne ve stiline güvenen, yeteneklerine inanan, podyumda rüzgar gibi esip moda benden sorulur diyen 12 farklı kadın Türkiye'nin yeni yıldızı olmak için kıyasıya yarışacak.

Stilin, tarzın, yaratıcılığın ve şovların yarışması "Bir Başka Güzel" 13 Eylül Pazartesi'den itibaren hafta içi her gün saat 13.00'te Show TV'de.

İşte Bir Başka Güzel'in Tanıtımı;