Sibel Can, 5 katlı apartman almış

Sibel Can, meslek hayatına; 1984'te 14 yaşındayken, oryantal olarak başladı. Ünlü gazino patronu Fahrettin Arslan'ın tavsiyesi üzerine Maksim Gazinosu'nda şarkıcı olarak sahneye çıkan Can, henüz 17 yaşındayken assolist oldu.

Kariyeri boyunca; 25 albümle, 9 tekli çalışması olan Sibel Can, aynı zamanda bir sinema filmiyle 8 TV dizisinde oyunculuk yaptı. Can, ülkemizin en ünlü ve en çok para kazanan ünlüleri arasında bulunuyor.

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Sibel Can, konuk olduğu programda, kazandığı ilk parayı nasıl değerlendirdiği yönündeki soruya; "5 katlı apartman aldım" cevabını verdi. Can, bu konuda şunları söyledi; "Kazandığım ilk parayla, 5 katlı apartman aldım, altında dükkan da vardı. Vallahi... Karagümrük'te ucuzdu o zaman evler."