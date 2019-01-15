Şarkıcı Alihan, Sibel Can'ın 'Kış Masalı' isimli şarkısının kendisine ait olduğunu öne sürerek, 'Bu Kadın Neden Ağlıyor' isimli şarkısından alıntı olduğunu öne sürmüştü.
Ses sanatçısı ve yazar Onur Akay, 2,5 yıldır süren mahkemede 2. bilirkişi raporunun da belli olduğunu ve artık şarkının kesin olarak Alihan’a ait olduğunu açıkladı.
Konu ile ilgili bir yazı kaleme alan ve bilirkişi raporunu da yayınlayan ünlü sanatçı Onur Akay, “Alihan, önce MESAM Teknik Bilim Kurulu’ndan aldığı şarkının kendisine ait olduğunu gösteren belgeden sonra, bilirkişi raporunu da almıştı ve ilk raporda da Alihan haklı bulunmuştu. Ancak mahkemede bu rapora itiraz edilmişti. 2,5 yıldır süren mahkemede 2. bilirkişi raporunun da sonucu belli ve ‘Kış Masalı’ şarkısının müziği artık kesin olarak Alihan’a ait.” ifadelerini kullandı ve Alihan’ın Sibel Can’a 500 bin dolarlık dava açacağını duyurdu.
“ÇAĞLAYAN ADLİYESİ’NDE KONFETİ PATLATACAĞIM”
Neden Sibel Can’a tazminat davası açtığını Onur Akay’a anlatan şarkıcı Alihan ise, “Sibel Can’ı affetmeyeceğim. Artık ‘Kış Masalı’ isimli şarkımı televizyonda ve sahnede okuyamayacak. Sibel Can benim kalbimi çok kırdı. Bu şarkımdan milyon dolarlar kazandı ve şimdi bende hakkımı istiyorum ve Sibel Can’a 500 bin dolarlık dava açıyorum. Benim iyi niyetlerimi öldürdüler. Sibel Can göründüğü gibi biri değil. Benim hakkımı yediler ama yüce Türk adaleti Sibel Can’a, Adem Gümüşkaya’ya ve DMC’ye gereken cezayı verecek. 14 Şubat’ta Çağlayan Adliyesi’nde kutlama yapacağım. Kutlamaya seni de bekliyorum Onur’cum. Çağlayan Adliyesi’nde konfeti patlatacağım.” dedi.
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