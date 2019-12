Sibel Can: Evlilik mi, ne? - Magazin haberleri

Habertürk'ten Akif Yaman'ın haberine göre; Ünlü şarkıcı Sibel Can, Caroline Koç'un düzenlediği bir davete katıldı. Oldukça kilo aldığı görülen Sibel Can, çıkışta kendisine yöneltilen soruları yanıtladı. Can, "2020 umarım herkese iyi gelir, sağlık huzur ve mutluluk getirsin. Benim şimdiden 2020 yaz konserlerim kapandı, doluyum." dedi.

"EVLİLİK Mİ?"

Muhabirlerin "2020 yılında bir evlilik gelir mi?" sorusu sonrası kısa süreli bir şok yaşayan ünlü şarkıcı, önce güldü sonra ise "Evlilik mi, ne? Oldu mu şimdi bu soru?" diyerek serzelişte bulundu.