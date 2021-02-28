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Sibel Can kaç kilo verdi? Sibel Can nasıl kilo verdi?

Ünlü şarkıcı Sibel Can yeni programı Şarkılar Bizi Söyler ile yeniden sevenlerinin karşısına çıktı. Bir hayli kilo verdiği gözlenen Sibel Can'ın nasıl kilo verdiği ise merak konusu oldu. Peki Sibel Can kaç kilo verdi? Sibel Can nasıl kilo verdi? İşte detaylar...

Sibel Can kaç kilo verdi? Sibel Can nasıl kilo verdi?

Şarkılar Bizi Söyler programı ile yeniden ekranlara dönen Sibal Can formu ile kendine hayran bıraktı. Sık sık yaptığı farklı diyetlerle magazin gündemini meşgul eden Sibel Can bu kez nasıl kilo verdi merak ediliyor. Sibel Can kaç kilo verdi? Sibel Can nasıl kilo verdi?

SİBEL CAN KAÇ KİLO VERDİ?

Sibel Can, 4 yıl önce 36 bedene düşmüştü. 2.5 ayda 10 kilo veren Sibel Can'ın nasıl zayıfladığı da merak konusu oldu.

Bir süre önce '36 bedene kavuştum' diyen Sibel Can, üç aydır ünlülerin yaşam koçu Şeyda Coşkun ile çalıştığı kilolarına böyle veda ettiği öğrenildi.

Üç ayda 10 kilo veren ve hala zayıflamaya devam eden Sibel Can'ın haftada dört gün yaşam koçunun hazırladığı yemekleri yiyerek, bir saat yürüyüş yapıp ve yüzme ile zayıfladığı öğrenildi.

Her gün mutlaka ödem atıcı bir çay da içen Sibel Can'ın, yaklaşık 15 kilo verdiği, şimdilerde 55 kiloya düştüğü ve istediği kiloya inmesine çok az kaldığı konuşuluyor. 7 kilo daha vermeyi amaçlayan sanatçı, azmiyle zayıflamak isteyen hayranlarına örnek oluyor.

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