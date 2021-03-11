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Sibel Can kimdir? Sibel Can kaç yaşında ve nereli? Sibel Can Hakan Ural neden ayrıldı?

Magazin dünyası dünden beri Sibel Can ve geçirdiği bir trafik kazası sebebiyle hayatını kaybeden ünlü model Karahan Çantay'ı konuşuyor. Karahan Çantay'ın vefat haberiyle birlikte gündeme gelen Sibel Can'ın hayatı araştırılıyor. Uzun bir aranın ardından sonra Şarkılar Seni Söyler programıyla ekranlara dönen Sibel Can kimdir? Sibel Can kaç yaşında ve nereli? Sibel Can Hakan Ural neden ayrıldı?

Sibel Can kimdir? Sibel Can kaç yaşında ve nereli? Sibel Can Hakan Ural neden ayrıldı?

Şarkıcı Hakan Altun'la birlikte Şarkılar Seni Söyler adlı yeni bir televizyon programı sunmaya başlayan Sibel Can araştırılıyor. Padişah, Kanasın, Çakmak Çakmak gibi popüler şarkıları bulunan Sibel Can kimdir? Sibel Can kaç yaşında ve nereli? İşte Sibel Can'ın dizileri, filmleri ve şarkıları...

SİBEL CAN KİMDİR?

Sibel Can ya da gerçek adıyla Sibel Cangüre 1 Ağustos 1970 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Türk şarkıcı ve oyuncu. Kariyerine dansöz olarak başlayan Sibel Can, daha sonra şarkıcılık yapmaya başladı ve günümüzde televizyon ve sinema oyunculuğu ile sunuculuk da yapmaktadır.

SİBEL CAN HAYATI

Yugoslav göçmeni Engin Cangüre ve Mudanyalı Emine Gül Sezer Cangüre'nin ilk çocukları olarak Karagümrük semtinde doğdu. Sibel Can'ın babası birçok ünlü soliste eşlik eden bir keman sanatçısıydı. Muzaffer adında bir kız kardeşi bulunmaktadır.

14 yaşındayken, gelen teklif üzerine oryantal olarak sahneye çıkmaya başladı. Babası ile beraber yurt içi ve yurt dışında yaptığı turnelerde hem oryantallik hem de solistlik yaptı. Dönemin bilinen mekanları Galata Kulesi ve Astorya gibi kulüplerde çıkan sanatçı, Nükhet Duru'nun, Fahrettin Arslan'a tavsiyesi üzerine Maksim Gazinosu'nda çıkmaya başladı ve henüz 17 yaşındayken assolist oldu. Sibel Can'ın yaşının küçüklüğü sebebiyle gazinonun kapatılması üzerine, sahneye çıkabilmesi için babasının girişimiyle açılan dava sonucunda, mahkeme kararıyla yaşı büyültülerek doğum tarihi 1964 olarak değiştirildi.

Maksim Gazinosu'nda Muazzez Abacı, Neşe Karaböcek ve Emel Sayın gibi ünlü isimlerle çalıştı, Nükhet Duru tarafından keşfedilip Maksim Gazinosu'nun oryantal dansçısı olmuş, 1987 yılında Kervan Plak'tan ilk albümü olan Günah Bize'yi çıkartan Sibel Can bu albümde Orhan Gencebay'ın büyük desteğini gördü. Albüm kısa zamanda satış rekorları kırdı. 1988 yılında aynı mekanda şarkı söyleyerek sahne almaya başladı. İlk dönem albümlerinde yapımcısı Orhan Gencebay olmuştur.

SİBEL CAN EVLİ Mİ?

1988 yılında o dönemin popüler isimlerinden olan Hakan Ural ile Zerrin Özer'in evinde gizlice evlendi. Bu evlillikten daha sonra Engincan ve Melisa adından iki çocuk dünyaya getirdi. Hakan Ural'dan 1999 yılında ayrıldı. Bir yıl sonra Sulhi Aksüt ile evlendi ve bu evlilikten Emir isminde bir erkek çocuk dünyaya getirdi. İlk eşinden iki, ikinci eşinden de bir olmak üzere üç çocuğu vardır. Sulhi Aksüt'ten 2010'da boşanmıştır.

KARAHAN ÇANTAY SİBEL CAN OLAYI NEDİR?

Karahan Çantay, ODTÜ Matematik Bölümü son sınıfta öğrenciyken ‘Mr.Turkey 95’ yarışmasına katılarak Türkiye’nin ilk erkek güzeli seçilmişti. Sibel Can ile ilk tanışması final gecesi olmuştu. Tacını giydiren Sibel Can’ın daha sonra bir klibinde oynadı, televizyon dizisi çekti.

Sibel Can'la arasında bir ilişki olduğu iddia edilen Karahan Çantay'ın aynı zamanda Sibel Can'ın Hakan Ural'la evliliğinin bitmesinin de sebebi olarak gösteriliyordu.

SİBEL CAN ŞARKILARI

Günah Bize (1987)
Bulursun Beni (1988)
Rüyalarda Buluşuruz (1989)
Hasretim (1990)
Bir Güneş Batışında (1991)
Seni Sevmek (1992)
Hayat Devam Ediyor (1993)
Hatırasıdır (1994)
Şarkılar da Senden Yana (1995)
Bu Devirde (1997)
Daha Yolun Başındayım (1999)
Sibel Can Şarkıları (2000)
İşte Türk Sanat Müziği İşte Sibel Can (2000)
Canım Benim (2001)
Sen Benimsin (2003)
Özledin mi? (2005)
Akşam Sefası (2007)
Benim Adım Aşk (2009)
Seyyah (2011)
Meşk (2012)
Galata (2014)
Arabesque (2016)
Yeni Aşkım (2018)
Hayat (2020)

SİBEL CAN DİZİLERİ

Sinema
YılBaşlıkRolüNotlar
2002Papatya ile KarabiberPapatya
Televizyon
YılBaşlıkRolüNotlar
1996Kaldırım ÇiçeğiAslı
1997GülümGül
1998SibelSibel
1999Bize Ne OlduKezban
2002BerivanBerivan
2002Tatlı ve Huysuz ShowKendisi
2005SaklambaçFidan
2006Ah İstanbulHayat
2016O Ses TürkiyeJüri
2016Sibel Can'la Yılbaşı ÖzelKendisi
2017Sevda'nın BahçesiSevda
2021Şarkılar Bizi SöylerKendisi

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