Sibel Can: Sağlık yeni yıldaki en büyük zenginliğimiz olsun

"Sağlık yeni yıldaki en büyük zenginliğimiz olsun" 0:00 / 0:00

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Sanatçı Sibel Can, 2021 yılının ilk fotoğrafları için Zeynel Abidin'in objektifinin karşısına geçti. Ev ortamında daha da vakit geçirdiğimiz bu dönemde Sibel Can da mekan olarak kendi evini tercih etti.

2020 yılının tüm dünya için sıkıntılı bir süreç olarak tamamlanmasıyla birlikte, yeni yıl için dileklerini sevenleriyle paylaşan Sibel Can, şunları söyledi:

Yeni yılın tüm insanlık için her anlamda artık nefes alınacak, dönüşümün herkesin ihtiyacı olan alanda olmasını diliyorum. Sağlık, mutluluk ve huzur yeni yıldaki en büyük zenginliğimiz olsun. Tüm hayallerin gerçeğe dönüştüğü sevinçlerin eksiksiz yaşandığı muhteşem bir yıl diliyorum ve müzik hep bizimle olsun. Sağlık çalışanlarımızın fedakar çalışmalarını hiç unutmayalım. En büyük alkışlarımız onlara.

Pandemi dönemini en verimli geçiren sanatçıların başında gelen Sibel Can, 12 şarkılık albümünü evine kurdurttuğu stüdyoda tamamlamıştı.

Karantina döneminde albüm çalışmalarını hızlandırarak, morale en çok ihtiyaç olan dönemde 'Hayat' albümündeki şarkılarıyla herkese destek olan ünlü sanatçı, dinleyicileriyle buluştuğu ilk andan itibaren de hem dinlenme hem de satış listelerinde zirvedeki yerini almıştı.